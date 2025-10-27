Слишкович оценил свою работу в «Спартаке»: «Думаю, все вышло хорошо»

Дата публикации: 27-10-2025 11:17

Известный футбольный специалист, бывший главный тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович поделился воспоминаниями о периоде своей работы с красно-белыми. В столичном «Спартаке» Слишкович занимал должность ассистента под руководством Гильермо Абаскаля с 17 июня 2022 года. После того как 14 апреля 2024 года Абаскаль покинул пост главного тренера московской команды, Слишкович стал исполнять обязанности главного наставника.

«Когда я получил предложение возглавить команду, руководство сразу обозначило мне цель — за ближайшие два месяца сделать всё возможное для достижения максимальных результатов во всех соревнованиях. Это был непростой вызов, но я старался полностью выкладываться и поддерживать футболистов на каждом этапе. Думаю, получилось неплохо, и команда смогла проявить характер», — рассказал Слишкович в интервью для YouTube-канала «Спартак Шоу».

По словам специалистов и болельщиков, работа Слишковича в этот период была отмечена стремлением сохранить стабильность в коллективе и вывести «Спартак» на достойный уровень, несмотря на все трудности сезона.