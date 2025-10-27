Терри прокомментировал поражение «Челси» от «Сандерленда» после победы над «Ливерпулем»

Дата публикации: 27-10-2025 11:17

Легендарный бывший защитник и экс-капитан лондонского «Челси» Джон Терри высказался по поводу неожиданного поражения своей бывшей команды в домашнем матче с дебютантом Английской Премьер-лиги — «Сандерлендом» (1:2), который прошёл в рамках 9-го тура АПЛ на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Проиграть «Сандерленду» после тяжёлых, эмоциональных матчей с «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» — думаю, причина кроется в недостатке опыта у текущего состава. Наша команда сейчас очень молодая, и такие осечки говорят о том, что с этим поколением футболистов нам будет сложно бороться за чемпионский титул в этом сезоне», — приводит слова Терри CFCPys в соцсети X, ссылаясь на TikTok бывшего футболиста.

На данный момент «Челси» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Английской Премьер-Лиги, набрав 14 очков после девяти сыгранных туров. Перед досадным поражением от «Сандерленда» коллектив одержал две уверенные победы: над «Ливерпулем» (2:1) и над «Ноттингем Форест» (3:0), но этого оказалось недостаточно, чтобы прервать серию неудач. Теперь болельщики «синих» надеются, что клуб сможет извлечь уроки из ошибок и наладить стабильность по ходу сезона.