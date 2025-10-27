Винисиус заявил после матча с Барселоной: «Я покидаю команду»

Дата публикации: 27-10-2025 11:18

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был крайне расстроен и разочарован решением главного тренера команды Хаби Алонсо, принятое во время важного матча чемпионата Испании.

В матче против принципиального соперника — «Барселоны» (2:1) — наставник «сливочных» решил оставить бразильского футболиста на скамейке запасных, что вызвало острую негативную реакцию у 25-летнего игрока:

«Я? Мистер?», – в сердцах спросил Винисиус Алонсо, узнав о замене. «Почему всегда я? Мне лучше уйти из команды. Пусть так будет. Уйду», – заявил вингер, не сдерживая эмоций и отправившись сразу же в раздевалку, не попрощавшись с тренером. Однако спустя некоторое время Винисиус всё же вернулся к скамейке запасных.

После окончания матча бразилец откровенно признался, что планировал играть против «Барселоны» до самого финального свистка, поэтому и был так зол на тренера за принятое решение. В свою очередь Хаби Алонсо на пресс-конференции подчеркнул, что намерен обязательно поговорить с Винисиусом и разобраться в ситуации.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл уже 19 матчей во всех турнирах, забив при этом 6 голов и сделав 5 результативных передач, демонстрируя высокий уровень игры и важный вклад в команду. Контракт бразильца с мадридским клубом действует до июня 2027 года, и в клубе рассчитывают на дальнейшее плодотворное сотрудничество с талантливым футболистом.