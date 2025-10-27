Главный тренер Тоттенхэма остался равнодушен к игре форварда Соланке

Дата публикации: 27-10-2025 11:42

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур», Томас Франк, выразил серьёзные сомнения по поводу эффективности английского нападающего Доминика Соланке и рассматривает вариант его продажи уже в зимнее трансферное окно. Наставник команды не доволен игрой 28-летнего форварда, чья рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов фунтов стерлингов, сообщает источник Football Insider.

Клубу в идеале требуется усилить атаку новым форвардом, как только откроется январское трансферное окно. Однако традиционно этот период является весьма сложным для осуществления трансферов, что может затруднить быстрое решение этой задачи.

В текущем сезоне Соланке провёл лишь два матча в Английской Премьер-лиге и при этом не сумел проявить себя результативными действиями, что усугубляет проблему для команды. Отсутствие забитых голов от нападающего вызывает дополнительное беспокойство у тренерского штаба.

В 9-м туре АПЛ случилось знаковое событие: «Эвертон» потерпел крупное поражение от «Тоттенхэма». Поединок, прошедший 26 октября в Ливерпуле, завершился со счётом 0:3 в пользу гостей. Благодаря этим трём очкам команда Франка укрепила свои позиции, сейчас она занимает третью строчку в турнирной таблице с 17 очками в активе, демонстрируя стабильный результат в турнире.

Несмотря на трудности с Соланке, «Тоттенхэм» надеется найти достойную замену и продолжить успешно бороться за высокие места в чемпионате, ведь впереди ещё много важных матчей. Очевидно, что руководство клуба тщательно анализирует ситуацию, стараясь принять оптимальные решения для укрепления состава.