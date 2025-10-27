Судья матча Реал – Барселона высказался по поводу удаления и поведения Лунина

Дата публикации: 27-10-2025 11:44

В воскресенье, 26 октября, состоялся долгожданный матч десятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Реал» и «Барселона». Встреча традиционно вызвала большой интерес у болельщиков, ведь это противостояние двух грандов испанского футбола всегда наполнено эмоциями и высокими ставками. Подопечные Хаби Алонсо сумели одержать победу, обыграв своего соперника с минимальным счетом 2:1.

Игра вышла напряженной и насыщенной на события: обе команды демонстрировали яркий атакующий футбол, создавая острые моменты у ворот друг друга. Однако матч завершился не только результативным исходом, но и серьезным конфликтом между футболистами обеих команд. В ходе послематчевой сцены возникла массовая драка, которая привела к многочисленным дисциплинарным мерам.

В своём официальном послематчевом отчете главный арбитр Градо Сото детально объяснил причины удаления с поля голкипера сборной Украины и «Реала» Андрея Лунина:

«После финального свистка Линин покинул техническую зону мадридской команды и направился к скамейке запасных соперника с явным намерением вступить в агрессивный конфликт, что потребовало вмешательства его партнеров по команде, чтобы сдержать его. Именно это поведение привело к его удалению с поля через красную карточку.

Кроме того, в драке были замечены игроки «Реала» Милитао, Винисиус и Родриго, а с другой стороны — Фермин, Бальде и Ферран Торрес, выступающие за «Барселону», — подчеркнул Сото.

После десяти сыгранных туров «Реал» уверенно возглавляет таблицу с 27 баллами и продолжает укреплять свои позиции в чемпионате. Команда, под руководством Ханс-Дитера Флика, занимает второе место с 22 очками, демонстрируя достойное сопротивление, но пока уступая своему главному конкуренту.

Эти драматичные события и напряжённая борьба подчеркивают, насколько важна эта встреча для каждого из коллективов, а также обещают зрелищное продолжение сезонной борьбы за чемпионство в Ла Лиге.