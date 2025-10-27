УАФ оштрафовала «Динамо»: Суркису предстоит выплатить штраф

Дата публикации: 27-10-2025 11:44

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение наложить санкции на киевское «Динамо» из-за неподобающего поведения болельщиков во время встречи с командой «Заря», которая завершилась результатом 1:1.

В официальном заявлении КДК УАФ говорится: «Рассмотрев материалы, касающиеся нарушений со стороны фанатов ФК «Динамо» (Киев) во время 9-го тура Украинской Премьер-Лиги VBET, в котором команда «Динамо» встречалась с «Зарей» из Луганска 18 октября 2025 года, комиссия вынесла решение обязать клуб уплатить штраф в размере 60 000 гривен. Это наказание связано с повторными случаями скандирования болельщиками киевлян нецензурных выражений, что противоречит нормам поведения на спортивных мероприятиях.»

Таким образом, клуб вынужден понести финансовые последствия из-за недопустимых действий своих фанатов, что подчеркивает важность соблюдения правил и культурного поведения на трибунах в украинском футболе. Такие меры направлены на поддержание дисциплины и уважения на матчах, а также на предотвращение подобных инцидентов в будущем.