Раскрыт размер зарплаты Месси по новому согласию с Интер Майами

Дата публикации: 27-10-2025 11:46

Знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси официально продлил свой контракт с клубом «Интер Майами». Новый договор рассчитан до 2028 года, что подтверждает долгосрочные планы обеих сторон.

По информации испанских СМИ, заработная плата Месси значительно увеличится. За весь срок действия контракта форвард сможет получить от 50 до 60 миллионов долларов, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в лиге.

25 октября, в субботу, 38-летний футболист был удостоен Золотой бутсы регулярного сезона Major League Soccer (MLS) 2025 года. Это первый случай, когда представитель «Интер Майами» получает столь престижную индивидуальную награду.

На текущий момент за команду Месси провёл 29 матчей, в которых забил 31 гол, а также сделал 17 результативных передач, что свидетельствует о его высоком уровне игры и важной роли в команде.

Продление контракта и новая зарплата подчеркивают стратегию клуба сохранить звезду и продолжать развиваться вместе с Месси, который по-прежнему остаётся одним из лучших футболистов мира, несмотря на возраст.

