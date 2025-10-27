В Барселоне назвали виновного в поражении от Реала в Эль Класико

Дата публикации: 27-10-2025 11:52

Руководство каталонской «Барселоны» выразило неудовлетворение выступлением своей главной звезды в важном матче Эль Класико против мадридского «Реала».

Согласно информации из испанских СМИ, клубные боссы остались разочарованы игрой Ламина Ямаля. Игрок не смог показать свой лучший футбол на поле и встретил волну критики, которая усугубилась его последними скандальными комментариями в адрес «Реала», опубликованными в прессе.

26 октября состоялся матч 10-го тура чемпионата Ла Лиги сезона 2025/26 между «Реалом» и «Барселоной». Встреча прошла на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Этот результат вновь подчеркнул напряжённое соперничество двух грандов испанского футбола.

Несмотря на высокий статус игры и большое внимание, прикованное к звёздам обеих команд, Ламин Ямаль не смог оправдать ожиданий ни болельщиков, ни тренерского штаба «Барселоны». Его недостаточная активность и отсутствие влияния на ход матча вызвали серьёзные вопросы о текущем уровне его формы и настрое на борьбу в ключевых поединках сезона.

Более того, скандальные высказывания футболиста в СМИ дополнительно осложнили ситуацию внутри команды, усилив критику в его адрес как со стороны руководства, так и со стороны фанатов. В настоящее время руководство каталонского клуба вынуждено задуматься над тем, как справиться с этим внутренним конфликтом и вернуть Ламина Ямаля в игровое русло, соответствующее высоким стандартам «Барселоны».