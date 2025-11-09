«Астон Вилла» разгромила «Борнмут», забив четыре гола без ответа в матче 11-го тура АПЛ

Дата публикации: 09-11-2025 21:16

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги состоялся матч между бирмингемской «Астон Виллой» и «Борнмутом». Хозяева поля одержали уверенную крупную победу, разгромив своих соперников со счётом 4:0. Игра прошла на легендарном стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, а обслуживал встречу арбитр Джон Брукс из Лестера.

Счёт в матче открыл полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия — он отличился на 28-й минуте, реализовав один из опасных моментов у ворот гостей. Уже к 40-й минуте хозяева смогли удвоить своё преимущество благодаря точному удару Амаду Онаны. После перерыва, на 77-й минуте, Росс Баркли укрепил успех своей команды, забив третий мяч, а точку в матче поставил Дониэлл Мален, который на 83-й минуте поразил ворота «Борнмута», доведя счёт до разгромного.

Благодаря этой убедительной виктории «Астон Вилла» заработала три очка и в настоящее время располагается на седьмом месте турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в своём активе 18 очков. Любопытно, что у «Борнмута» столько же баллов, но команда находится на девятом месте из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В следующем туре коллектив из Бирмингема встретится с «Лидс Юнайтед» — матч состоится 23 ноября. В свою очередь, «Борнмут» проведёт свою очередную игру на домашней арене против «Вест Хэм Юнайтед» днём ранее, 22 ноября. Предстоящие матчи обещают быть не менее интересными, ведь каждая команда будет стремиться набрать важные очки для укрепления позиций в турнирной таблице английской Премьер-лиги.