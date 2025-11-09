«Манчестер Сити» устроил разгром «Ливерпулю» в 11-м туре АПЛ

Дата публикации: 09-11-2025 22:00

Завершился яркий поединок 11-го тура английской Премьер-лиги, где на поле сошлись два титана современного футбола: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Матч прошёл на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился уверенной победой команды хозяев. Футболисты «горожан» продемонстрировали отличную игру и сумели одержать победу с разгромным счётом 3:0, полностью контролируя ход встречи. Главным арбитром противостояния выступил Крис Кавана, который следил за порядком на поле и уверенно руководил матчем.

С самого начала встречи хозяева активно пошли в атаку и уже на 13-й минуте заработали право на пенальти. Однако голкипер гостей Георгий Мамардашвили блестяще среагировал, отразив мощный удар Эрлинга Холанда с 11-метровой отметки, не позволив тем самым «Манчестер Сити» быстро выйти вперёд. Несмотря на этот эпизод, команда Пепа Гвардиолы продолжала оказывать давление на ворота «Ливерпуля» и на 29-й минуте Эрлинг Холанд смог реабилитироваться, открыв счёт в матче и подарив своей команде лидерство.

В конце первого тайма, на 45+3-й минуте, Нико Гонсалес усилил преимущество «Сити», забив красивый гол и сделав разрыв в счёте более комфортным для своей команды. После перерыва футболисты «Манчестер Сити» продолжали доминировать на поле, и на 63-й минуте Жереми Доку забил третий мяч, окончательно сняв все вопросы относительно победителя этого противостояния.

Благодаря этой уверенной победе, «Манчестер Сити» сумел набрать уже 22 очка и вышел на вторую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги, уступая лишь лондонскому «Арсеналу», который с 26 очками занимает первую позицию. В то же время «Ливерпуль» после этого матча остался на восьмом месте в чемпионате с 18 очками в активе. Таким образом, борьба за лидерство в АПЛ становится всё более интересной, а «Манчестер Сити» подтверждает свой статус одного из фаворитов сезона.