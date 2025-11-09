02:46 ()
Воскресенье 09 ноября
Арка - Лех П 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 21:15
09 Ноября 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Арка
Лех П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Лех П, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арка
Гдыня
Лех П
Познань
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
История личных встреч
19.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Лех П1 : 1Арка
17.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Арка0 : 0Лех П
03.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Лех П1 : 0Арка
21.09.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Арка1 : 0Лех П
11.02.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Арка0 : 0Лех П
27.08.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Лех П3 : 0Арка
10.03.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Арка1 : 4Лех П
25.09.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Лех П0 : 0Арка
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 5 : 1Арка
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Арка2 : 1
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 4 : 0Арка
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Арка2 : 1
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 4 : 0Арка
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 3 : 2Лех П
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Лех П2 : 2
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 0 : 0Лех П
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 1Лех П
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Лех П2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1529
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1426
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1324
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1522
5 Краковия1422
6 Заглембе Л1421
7 Лех П1321
8 Корона1420
9 Ракув1320
10 Легия1317
11 Видзев1517
12 Погонь1417
13 ГКС Катовице1417
14 Мотор1416
15 Арка1415
16
Зона вылета
Лехия1513
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

