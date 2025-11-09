Арка - Лех П 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 21:15
09 Ноября 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Лех П, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арка
Гдыня
Лех П
Познань
Главные тренеры
|Давид Шварга
История личных встреч
|19.12.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|1 : 1
|17.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|0 : 0
|03.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|1 : 0
|21.09.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|1 : 0
|11.02.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 0
|27.08.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|3 : 0
|10.03.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|1 : 4
|25.09.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|5 : 1
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 2
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|0 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|15
|29
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|14
|26
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|13
|24
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|15
|22
|5
|Краковия
|14
|22
|6
|Заглембе Л
|14
|21
|7
|Лех П
|13
|21
|8
|Корона
|14
|20
|9
|Ракув
|13
|20
|10
|Легия
|13
|17
|11
|Видзев
|15
|17
|12
|Погонь
|14
|17
|13
|ГКС Катовице
|14
|17
|14
|Мотор
|14
|16
|15
|Арка
|14
|15
| 16
Зона вылета
|Лехия
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|14
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|12
|8