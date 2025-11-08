01:55 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 ноября
Свернуть список

Челси - Вулверхэмптон 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 22:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
08 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Эндрю Китчен (Англия);
Челси
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Вулверхэмптон, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1ИспанияврРоберт Санчес
27ФранциязщМало Гюсто
29ФранциязщУэсли Фофана
23АнглиязщТрево Чалоба
3ИспаниязщМарк Кукурелья
8АргентинапзЭнцо Фернандес
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
49АргентинапзАлехандро Гарначо
20БразилиянпЖоао Педро
9АнглиянпЛиам Делап
7ПортугалиянпПедру Нету
31АнглияврСэм Джонстон
26НидерландызщКи-Яна Хувер
4УругвайзщСантьяго Буэно
37ЧехиязщЛадислав Крейчи
24Португалиязщ Тоти
3ИспаниязщУго Буэно
5ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
8БразилияпзЖоао Гомес
7Бразилияпз Андре Триндаде
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
11Южная КореянпХван Хи Чан
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
ПортугалияВитор Перейра
История личных встреч
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финалаВулверхэмптон3 : 4Челси
20.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турЧелси3 : 1Вулверхэмптон
25.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турВулверхэмптон2 : 6Челси
04.02.2024Англия - Премьер-лига23-й турЧелси2 : 4Вулверхэмптон
24.12.2023Англия - Премьер-лига18-й турВулверхэмптон2 : 1Челси
08.04.2023Англия - Премьер-лига30-й турВулверхэмптон1 : 0Челси
08.10.2022Англия - Премьер-лига10-й турЧелси3 : 0Вулверхэмптон
07.05.2022Англия - Премьер-лига36-й турЧелси2 : 2Вулверхэмптон
19.12.2021Англия - Премьер-лига18-й турВулверхэмптон0 : 0Челси
27.01.2021Англия - Премьер-лига20-й турЧелси0 : 0Вулверхэмптон
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 2Челси
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур0 : 1Челси
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финалаВулверхэмптон3 : 4Челси
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турЧелси1 : 2
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турЧелси5 : 1
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур3 : 0Вулверхэмптон
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финалаВулверхэмптон3 : 4Челси
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турВулверхэмптон2 : 3
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й тур2 : 0Вулверхэмптон
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й турВулверхэмптон1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1019
3
Лига чемпионов
Ливерпуль1018
4
Лига чемпионов
Сандерленд1018
5
Лига Европы
Борнмут1018
6 Тоттенхэм Хотспур1017
7 Челси1017
8 Манчестер Юнайтед1017
9 Кристал Пэлас1016
10 Брайтон энд Хоув Альбион1015
11 Астон Вилла1015
12 Брентфорд1013
13 Ньюкасл Юнайтед1012
14 Эвертон1012
15 Фулхэм1011
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1010
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед107
19
Зона вылета
Ноттингем Форест106
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close