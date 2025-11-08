Челси - Вулверхэмптон 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 22:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
08 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Эндрю Китчен (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Вулверхэмптон, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|20
|нп
|Жоао Педро
|9
|нп
|Лиам Делап
|7
|нп
|Педру Нету
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|26
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|24
|зщ
|Тоти
|3
|зщ
|Уго Буэно
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|11
|нп
|Хван Хи Чан
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Витор Перейра
История личных встреч
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 4
|20.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 6
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 4
|24.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 4
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 4
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|19
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|10
|18
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|17
|7
|Челси
|10
|17
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Кристал Пэлас
|10
|16
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|11
|Астон Вилла
|10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|14
|Эвертон
|10
|12
|15
|Фулхэм
|10
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|10
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2