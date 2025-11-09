Штутгарт - Аугсбург 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 18:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
09 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Аугсбург, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
|33
|вр
|Александр Нюбель
|14
|зщ
|Лука Хакес
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|10
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|1
|вр
|Финн Дамен
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Сандро Вагнер
История личных встреч
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|04.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 0
|21.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|31.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|4 : 1
|07.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|31.10.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 6
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|10
|20
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|9
|18
|7
|Вердер
|10
|15
|8
|Кёльн
|9
|14
|9
|Айнтрахт Ф
|9
|14
|10
|Унион
|10
|12
|11
|Фрайбург
|9
|10
|12
|Гамбург
|10
|9
|13
|Вольфсбург
|10
|8
|14
|Аугсбург
|9
|7
|15
|Санкт-Паули
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Майнц
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|10
|5