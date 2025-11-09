02:43 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Штутгарт - Аугсбург 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 18:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
09 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Штутгарт
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Аугсбург, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
33 Германия вр Александр Нюбель
14 Швейцария зщ Лука Хакес
24 Германия зщ Юлиан Хабот
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
4 Германия зщ Йоша Вагноман
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
10 Германия нп Крис Фюрих
26 Германия нп Дениз Ундав
1 Германия вр Финн Дамен
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
5 Франция зщ Крислен Матсима
40 США зщ Ноакай Бэнкс
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
19 Германия пз Робин Фелльхауэр
4 Франция пз Хан-Ноа Массенго
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
32 Швейцария пз Фабиан Ридер
36 Германия пз Мерт Кёмюр
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Сандро Вагнер
История личных встреч
11.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Штутгарт4 : 0Аугсбург
04.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала Штутгарт1 : 0Аугсбург
12.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Аугсбург0 : 1Штутгарт
10.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Аугсбург0 : 1Штутгарт
20.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Штутгарт3 : 0Аугсбург
21.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Аугсбург1 : 1Штутгарт
29.10.2022 Германия - Бундеслига 12-й тур Штутгарт2 : 1Аугсбург
19.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур Штутгарт3 : 2Аугсбург
31.10.2021 Германия - Бундеслига 10-й тур Аугсбург4 : 1Штутгарт
07.05.2021 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт2 : 1Аугсбург
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Штутгарт2 : 0
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 3 : 1Штутгарт
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 0 : 2Штутгарт
26.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Штутгарт2 : 1
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 0Штутгарт
31.10.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Аугсбург0 : 1
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Аугсбург0 : 1
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Аугсбург0 : 6
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 1 : 1Аугсбург
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Аугсбург3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1028
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1022
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1021
4
Лига чемпионов
Байер1020
5
Лига Европы
Хоффенхайм1019
6
Лига конференций
Штутгарт918
7 Вердер1015
8 Кёльн914
9 Айнтрахт Ф914
10 Унион1012
11 Фрайбург910
12 Гамбург109
13 Вольфсбург108
14 Аугсбург97
15 Санкт-Паули97
16
Стыковая зона
Боруссия М96
17
Зона вылета
Майнц95
18
Зона вылета
Хайденхайм105

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close