Ахмат - Спартак М 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 16:30
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
09 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Ахмат
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Спартак М, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Спартак М0 : 3Ахмат
09.05.2025 Россия — МФЛ 9-й тур Ахмат0 : 2Спартак М
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Ахмат0 : 0Спартак М
11.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
03.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ахмат2 : 1Спартак М
26.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
01.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
16.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 1Спартак М
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Спартак М2 : 1Ахмат
03.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Ахмат0 : 1Спартак М
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 4 : 0Ахмат
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Ахмат
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Ахмат2 : 2
27.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Ахмат2 : 4
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 5 : 0Ахмат
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 3 : 2Спартак М
06.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Спартак М3 : 1
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 1Спартак М
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Спартак М1 : 3
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Спартак М1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1533
2 Краснодар1432
3 Зенит1429
4 Балтика1427
5 Локомотив М1427
6 Спартак М1422
7 Рубин1520
8 Акрон1518
9 Ростов1518
10 Динамо М1517
11 Ахмат1416
12 Динамо Мх1514
13
Стыковая зона
Крылья Советов1413
14
Стыковая зона
Оренбург1411
15
Зона вылета
Сочи158
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород158

