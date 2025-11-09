Ахмат - Спартак М 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 16:30
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
09 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Спартак М, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Деян Станкович
История личных встреч
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 3
|09.05.2025
|Россия — МФЛ
|9-й тур
|0 : 2
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|01.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|16.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|4 : 0
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|2 : 2
|27.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|5 : 0
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 2
|06.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 1
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|1 : 3
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|15
|33
|2
|Краснодар
|14
|32
|3
|Зенит
|14
|29
|4
|Балтика
|14
|27
|5
|Локомотив М
|14
|27
|6
|Спартак М
|14
|22
|7
|Рубин
|15
|20
|8
|Акрон
|15
|18
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Динамо М
|15
|17
|11
|Ахмат
|14
|16
|12
|Динамо Мх
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Сочи
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|15
|8