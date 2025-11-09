Рома - Удинезе 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
09 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Удинезе, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Удинезе
Удине
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|18
|нп
|Матиас Соуле
|9
|нп
|Артём Довбик
|40
|вр
|Мадука Окойе
|13
|зщ
|Николо Бертола
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|11
|зщ
|Хассан Камара
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|14
|пз
|Артюр Атта
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|18
|нп
|Адам Букса
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Коста Руньяич
История личных встреч
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 0
|25.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|16.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|3 : 0
|04.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|4 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|03.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Болонья
|10
|18
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Лацио
|10
|15
|9
|Удинезе
|10
|15
|10
|Кремонезе
|11
|14
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|10
|13
|13
|Сассуоло
|10
|13
|14
|Кальяри
|11
|10
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6
| 19
Зона вылета
|Верона
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|10
|4