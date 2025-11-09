02:43 ()
Рома - Удинезе 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
09 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Рома
Удинезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Удинезе, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Удинезе
Удине
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
22ИспаниязщМарио Эрмосо
19ТурциязщЗеки Челик
43БразилиязщУэсли Франса
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
18АргентинанпМатиас Соуле
9УкраинанпАртём Довбик
40НигерияврМадука Окойе
13ИталиязщНиколо Бертола
27БельгиязщКристиан Кабазель
28ФранциязщУмар Соле
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
11Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
14ФранцияпзАртюр Атта
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
18ПольшанпАдам Букса
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
26.01.2025Италия — Серия А22-й турУдинезе1 : 2Рома
22.09.2024Италия — Серия А5-й турРома3 : 0Удинезе
25.04.2024Италия - Серия А32-й турУдинезе1 : 2Рома
26.11.2023Италия - Серия А13-й турРома3 : 1Удинезе
16.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турРома3 : 0Удинезе
04.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турУдинезе4 : 0Рома
13.03.2022Италия - Серия А29-й турУдинезе1 : 1Рома
23.09.2021Италия - Серия А5-й турРома1 : 0Удинезе
14.02.2021Италия - Серия А22-й турРома3 : 0Удинезе
03.10.2020Италия - Серия А3-й турУдинезе0 : 1Рома
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур0 : 2Рома
02.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 0Рома
29.10.2025Италия — Серия А9-й турРома2 : 1
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур0 : 1Рома
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турРома1 : 2
01.11.2025Италия — Серия А10-й турУдинезе1 : 0
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур3 : 1Удинезе
25.10.2025Италия — Серия А8-й турУдинезе3 : 2
20.10.2025Италия — Серия А7-й тур1 : 1Удинезе
05.10.2025Италия — Серия А6-й турУдинезе1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Милан1021
4
Лига чемпионов
Рома1021
5
Лига Европы
Ювентус1119
6
Лига конференций
Болонья1018
7 Комо1118
8 Лацио1015
9 Удинезе1015
10 Кремонезе1114
11 Торино1114
12 Аталанта1013
13 Сассуоло1013
14 Кальяри1110
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма107
18
Зона вылета
Дженоа106
19
Зона вылета
Верона116
20
Зона вылета
Фиорентина104

