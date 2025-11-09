02:43 ()
Воскресенье 09 ноября
Сельта - Барселона 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 22:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
09 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Сельта
Барселона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Барселона, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Барселона
Барселона
1ИспанияврИван Вильяр
12ИспаниязщМану Фернандес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
3ИспаниязщОскар Мингеса
5ИспаниязщСерхио Каррейра
22ИспанияпзУго Сотело
6ГвинеяпзИлаш Мориба
9ИспаниянпФерран Жутгла
7ИспаниянпБорха Иглесиас
15ИспаниянпБрайан Сарагоса
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
5ИспаниязщПау Кубарси
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
21НидерландыпзФренки де Йонг
10ИспанияпзЛамин Ямаль
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
14АнглиянпМаркус Рашфорд
7ИспаниянпФерран Торрес
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
19.04.2025Испания — Примера32-й турБарселона4 : 3Сельта
23.11.2024Испания — Примера14-й турСельта2 : 2Барселона
17.02.2024Испания - Примера25-й турСельта1 : 2Барселона
23.09.2023Испания - Примера6-й турБарселона3 : 2Сельта
04.06.2023Испания - Примера38-й турСельта2 : 1Барселона
09.10.2022Испания - Примера8-й турБарселона1 : 0Сельта
10.05.2022Испания - Примера36-й турБарселона3 : 1Сельта
06.11.2021Испания - Примера13-й турСельта3 : 3Барселона
16.05.2021Испания - Примера37-й турБарселона1 : 2Сельта
01.10.2020Испания - Примера4-й турСельта0 : 3Барселона
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур0 : 3Сельта
02.11.2025Испания — Примера11-й тур1 : 2Сельта
26.10.2025Испания — Примера10-й тур2 : 3Сельта
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турСельта2 : 1
19.10.2025Испания — Примера9-й турСельта1 : 1
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур3 : 3Барселона
02.11.2025Испания — Примера11-й турБарселона3 : 1
26.10.2025Испания — Примера10-й тур2 : 1Барселона
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турБарселона6 : 1
18.10.2025Испания — Примера9-й турБарселона2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1130
2
Лига чемпионов
Барселона1125
3
Лига чемпионов
Вильярреал1123
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Бетис1119
6
Лига конференций
Эспаньол1118
7 Хетафе1117
8 Севилья1216
9 Алавес1215
10 Эльче1215
11 Атлетик Б1114
12 Райо Вальекано1114
13 Сельта1113
14 Реал Сосьедад1213
15 Осасуна1211
16 Жирона1210
17 Леванте119
18
Зона вылета
Мальорка119
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Овьедо118

