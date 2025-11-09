Сельта - Барселона 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 22:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
09 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Барселона, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Иван Вильяр
|12
|зщ
|Ману Фернандес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|22
|пз
|Уго Сотело
|6
|пз
|Илаш Мориба
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|15
|нп
|Брайан Сарагоса
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|21
|пз
|Френки де Йонг
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
|7
|нп
|Ферран Торрес
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|19.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|4 : 3
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|10.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 3
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|01.10.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 3
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|25
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|11
|18
|7
|Хетафе
|11
|17
|8
|Севилья
|12
|16
|9
|Алавес
|12
|15
|10
|Эльче
|12
|15
|11
|Атлетик Б
|11
|14
|12
|Райо Вальекано
|11
|14
|13
|Сельта
|11
|13
|14
|Реал Сосьедад
|12
|13
|15
|Осасуна
|12
|11
|16
|Жирона
|12
|10
|17
|Леванте
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|11
|8