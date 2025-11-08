Парма - Милан 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 21:45
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
08 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Милан, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Милан
Милан
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|27
|зщ
|Саша Бричги
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|7
|нп
|Адриан Бенедычак
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|32
|нп
|Патрик Кутроне
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|18
|нп
|Кристофер Нкунку
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 3
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|01.02.2015
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|14.09.2014
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 5
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 3
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Болонья
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|10
|18
|7
|Комо
|10
|17
|8
|Лацио
|10
|15
|9
|Удинезе
|10
|15
|10
|Кремонезе
|10
|14
|11
|Аталанта
|10
|13
|12
|Сассуоло
|10
|13
|13
|Торино
|10
|13
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Лечче
|10
|9
|16
|Парма
|10
|7
|17
|Пиза
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6
| 19
Зона вылета
|Верона
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|10
|4