Парма - Милан 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 21:45
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
08 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Парма
Милан

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Милан, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Милан
Милан
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
5АргентиназщЛаутаро Валенти
27ШвейцариязщСаша Бричги
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
22ДанияпзОливер Сёренсен
7ПольшанпАдриан Бенедычак
9АргентинанпМатео Пельегрино
32ИталиянпПатрик Кутроне
16ФранцияврМик Меньян
23АнглиязщФикайо Томори
46ИталиязщМаттео Габбиа
31СербиязщСтрахиня Павлович
33ИталиязщДавиде Бартезаги
19ФранцияпзЮссуф Фофана
14ХорватияпзЛука Модрич
4ИталияпзСамуэле Риччи
56БельгиянпАлексис Салемакерс
18ФранциянпКристофер Нкунку
10ПортугалиянпРафаэл Леау
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
26.01.2025Италия — Серия А22-й турМилан3 : 2Парма
24.08.2024Италия — Серия А2-й турПарма2 : 1Милан
10.04.2021Италия - Серия А30-й турПарма1 : 3Милан
13.12.2020Италия - Серия А11-й турМилан2 : 2Парма
15.07.2020Италия - Серия А33-й турМилан3 : 1Парма
01.12.2019Италия - Серия А14-й турПарма0 : 1Милан
20.04.2019Италия - Серия А33-й турПарма1 : 1Милан
02.12.2018Италия - Серия А14-й турМилан2 : 1Парма
01.02.2015Италия - Серия А21-й турМилан3 : 1Парма
14.09.2014Италия - Серия А2-й турПарма4 : 5Милан
02.11.2025Италия — Серия А10-й турПарма1 : 3
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур2 : 1Парма
25.10.2025Италия — Серия А8-й турПарма0 : 0
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 0Парма
04.10.2025Италия — Серия А6-й турПарма0 : 1
02.11.2025Италия — Серия А10-й турМилан1 : 0
28.10.2025Италия — Серия А9-й тур1 : 1Милан
24.10.2025Италия — Серия А8-й турМилан2 : 2
19.10.2025Италия — Серия А7-й турМилан2 : 1
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур0 : 0Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Милан1021
4
Лига чемпионов
Рома1021
5
Лига Европы
Болонья1018
6
Лига конференций
Ювентус1018
7 Комо1017
8 Лацио1015
9 Удинезе1015
10 Кремонезе1014
11 Аталанта1013
12 Сассуоло1013
13 Торино1013
14 Кальяри109
15 Лечче109
16 Парма107
17 Пиза106
18
Зона вылета
Дженоа106
19
Зона вылета
Верона105
20
Зона вылета
Фиорентина104

