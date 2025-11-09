02:45 ()
Витебск - Торпедо-БелАЗ 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Витебск
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 2Витебск
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0Витебск
14.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
18.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
17.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Витебск2 : 3Торпедо-БелАЗ
28.06.2020 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Витебск
27.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Витебск0 : 0Торпедо-БелАЗ
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 2Витебск
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Витебск0 : 1
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 1Витебск
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Витебск1 : 0
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 0 : 1Витебск
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 2
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2864
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2859
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2753
4 Динамо-Брест2848
5 Минск2845
6 Торпедо-БелАЗ2744
7 Ислочь2744
8 Неман2842
9 Гомель2840
10 БАТЭ2736
11 Витебск2730
12 Арсенал Дз2830
13 Нафтан2825
14
Стыковая зона
Сморгонь2724
15
Зона вылета
Слуцк2821
16
Зона вылета
Молодечно2811

