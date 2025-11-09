Витебск - Торпедо-БелАЗ 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 0
|14.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|18.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 0
|17.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|03.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|28.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 3
|28.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|27.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|26.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|17.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|28
|64
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|28
|59
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|27
|53
|4
|Динамо-Брест
|28
|48
|5
|Минск
|28
|45
|6
|Торпедо-БелАЗ
|27
|44
|7
|Ислочь
|27
|44
|8
|Неман
|28
|42
|9
|Гомель
|28
|40
|10
|БАТЭ
|27
|36
|11
|Витебск
|27
|30
|12
|Арсенал Дз
|28
|30
|13
|Нафтан
|28
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|27
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|28
|21
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|28
|11