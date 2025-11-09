02:44 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Лорьян - Тулуза 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Лорьян
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Тулуза, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Тулуза
Тулуза
38ШвейцарияврИвон Мвого
2БразилиязщИгор Кариока
3ТунисзщМонтассар Тальби
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
44КамерунпзДарлин Йонгва
11ФранцияпзТео Ле Брис
62КамерунпзАртур Эбонг
6ФранцияпзЛоран Абергель
29ТогопзДерман Карим
15БениннпАйегун Тосин
9Кот-д'ИвуарнпМохамед Бамба
1ФранцияврГийом Рест
19ФранциязщДжибриль Сидибе
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
2ДаниязщРасмус Николайсен
12НорвегияпзУоррен Каманзи
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
77СловакияпзМарио Сауэр
24ФранцияпзДайанн Металье
9КамеруннпФранк Магри
11АргентинанпСантьяго Масса
10ФранциянпЯнн Гбоу
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
28.04.2024Франция - Лига 131-й турЛорьян1 : 2Тулуза
03.12.2023Франция - Лига 114-й турТулуза1 : 1Лорьян
23.04.2023Франция - Лига 132-й турЛорьян0 : 1Тулуза
21.08.2022Франция - Лига 13-й турТулуза2 : 2Лорьян
31.10.2018Франция - Кубок лиги1/16 финалаТулуза0 : 1Лорьян
08.02.2017Франция - Лига 124-й турЛорьян1 : 1Тулуза
10.12.2016Франция - Лига 117-й турТулуза3 : 2Лорьян
16.04.2016Франция - Лига 134-й турЛорьян1 : 1Тулуза
05.12.2015Франция - Лига 117-й турТулуза2 : 3Лорьян
18.04.2015Франция - Лига 133-й турЛорьян0 : 1Тулуза
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур3 : 0Лорьян
29.10.2025Франция — Лига 110-й турЛорьян1 : 1
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур2 : 0Лорьян
19.10.2025Франция — Лига 18-й турЛорьян3 : 3
03.10.2025Франция — Лига 17-й тур2 : 0Лорьян
02.11.2025Франция — Лига 111-й турТулуза0 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й турТулуза2 : 2
25.10.2025Франция — Лига 19-й тур1 : 0Тулуза
19.10.2025Франция — Лига 18-й турТулуза4 : 0
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур1 : 2Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель1225
2
Лига чемпионов
ПСЖ1124
3
Лига чемпионов
Ланс1122
4
Лига чемпионов
Лилль1120
5
Лига Европы
Монако1120
6
Лига конференций
Лион1120
7 Страсбург1119
8 Ренн1218
9 Ницца1117
10 Тулуза1115
11 Париж1214
12 Гавр1113
13 Брест1210
14 Анже1110
15 Нант119
16
Стыковая зона
Лорьян119
17
Зона вылета
Метц118
18
Зона вылета
Осер117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close