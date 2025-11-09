Лорьян - Тулуза 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 16:00
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
09 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Тулуза, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Тулуза
|38
|вр
|Ивон Мвого
|2
|зщ
|Игор Кариока
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|44
|пз
|Дарлин Йонгва
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|6
|пз
|Лоран Абергель
|29
|пз
|Дерман Карим
|15
|нп
|Айегун Тосин
|9
|нп
|Мохамед Бамба
|1
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|пз
|Уоррен Каманзи
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|77
|пз
|Марио Сауэр
|24
|пз
|Дайанн Металье
|9
|нп
|Франк Магри
|11
|нп
|Сантьяго Масса
|10
|нп
|Янн Гбоу
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|31.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|08.02.2017
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|10.12.2016
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 2
|16.04.2016
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|05.12.2015
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 3
|18.04.2015
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|03.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 0
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Монако
|11
|20
| 6
Лига конференций
|Лион
|11
|20
|7
|Страсбург
|11
|19
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|11
|17
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|11
|13
|13
|Брест
|12
|10
|14
|Анже
|11
|10
|15
|Нант
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Метц
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Осер
|11
|7