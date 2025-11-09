02:46 ()
Легия - Нецеча 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 15:45
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
09 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Легия
Нецеча

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Нецеча, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Нецеча
Нецеча
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
15.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Легия4 : 1Нецеча
19.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Нецеча0 : 0Легия
09.12.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Легия3 : 0Нецеча
05.08.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Нецеча1 : 0Легия
14.05.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 3-й тур Легия6 : 0Нецеча
26.02.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Легия1 : 1Нецеча
10.09.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Нецеча2 : 1Легия
02.03.2016 Польша - Экстракласса 25-й тур Нецеча3 : 0Легия
27.09.2015 Польша - Экстракласса 10-й тур Легия1 : 1Нецеча
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 2 : 1Легия
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 1Легия
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Легия0 : 0
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 2Легия
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 1Легия
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Нецеча0 : 3
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Нецеча1 : 1
20.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 1Нецеча
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Нецеча2 : 4
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 4 : 2Нецеча
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1529
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1426
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1324
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1522
5 Краковия1422
6 Заглембе Л1421
7 Лех П1321
8 Корона1420
9 Ракув1320
10 Легия1317
11 Видзев1517
12 Погонь1417
13 ГКС Катовице1417
14 Мотор1416
15 Арка1415
16
Зона вылета
Лехия1513
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

