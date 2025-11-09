Фамаликан - Порту 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 20:00
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
09 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Порту, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Порту
Порту
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|55
|зщ
|Ибраима Ба
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|28
|зщ
|Pedro Bondo
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Гуштаву Са
|77
|нп
|Антуан Жужу
|12
|нп
|Симон Элизор
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|86
|пз
|Родригу Мора
|7
|нп
|Виллиам Гомес
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|18.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 4
|04.05.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|26.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|15.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|4 : 1
|23.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|15.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 3
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 1
|27.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|10
|24
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|10
|22
|5
|Фамаликан
|10
|19
|6
|Морейренсе
|10
|18
|7
|Брага
|10
|13
|8
|Эшторил
|11
|13
|9
|Риу Аве
|11
|12
|10
|Алверка
|11
|11
|11
|Санта-Клара
|10
|11
|12
|Витория Гимарайнш
|10
|11
|13
|Насьонал
|10
|11
|14
|Эштрела
|10
|10
|15
|Арока
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Тондела
|10
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|10
|2