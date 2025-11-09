02:45 ()
Фамаликан - Порту 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 20:00
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
09 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Фамаликан
Порту

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Порту, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Порту
Порту
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
55 Сенегал зщ Ибраима Ба
3 Эквадор зщ Леонардо Реальпе
28 Ангола зщ Pedro Bondo
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
14 Португалия пз Матиаш Де Аморим
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
20 Португалия пз Гуштаву Са
77 Франция нп Антуан Жужу
12 Франция нп Симон Элизор
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
11 Бразилия нп Пепе
9 Испания нп Самуэль Агехова
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
18.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Порту2 : 1Фамаликан
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 1Порту
13.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Порту2 : 2Фамаликан
02.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Фамаликан0 : 3Порту
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан2 : 4Порту
04.05.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту3 : 2 ДВФамаликан
26.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Фамаликан1 : 2Порту
15.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Порту4 : 1Фамаликан
23.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Порту3 : 1Фамаликан
15.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан1 : 2Порту
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 1Фамаликан
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Фамаликан2 : 0
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 0 : 3Фамаликан
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 1Фамаликан
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Фамаликан0 : 0
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 1Порту
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Порту2 : 1
27.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 2Порту
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 0Порту
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Порту0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1028
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика1024
4
Лига конференций
Жил Висенте1022
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе1018
7 Брага1013
8 Эшторил1113
9 Риу Аве1112
10 Алверка1111
11 Санта-Клара1011
12 Витория Гимарайнш1011
13 Насьонал1011
14 Эштрела1010
15 Арока119
16
Стыковая зона
Каза Пия108
17
Зона вылета
Тондела106
18
Зона вылета
АВС102

