Суббота 08 ноября
Эспаньол - Вильярреал 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 22:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
08 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Эспаньол
Вильярреал

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Вильярреал, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Вильярреал
Вильярреал
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
38ГерманиязщКлеменс Ридель
6УругвайзщЛеандро Кабрера
12ИспаниязщХосе Салинас
18ДР КонгопзШарль Пикель
10ИспанияпзПоль Лосано
8ИспанияпзЭду Эспосито
24АнглиянпТайрис Долан
11ИспаниянпПере Милья
9ИспаниянпРоберто Фернандес
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
8АргентиназщХуан Фойт
4ИспаниязщРафа Марин
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
17КанадазщТейджон Бьюкенен
18СенегалпзПап Гейе
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
20ИспаниянпАльберто Молейро
7ИспаниянпХерар Морено
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
27.04.2025Испания — Примера26-й турВильярреал1 : 0Эспаньол
26.09.2024Испания — Примера7-й турЭспаньол1 : 2Вильярреал
27.04.2023Испания - Примера31-й турВильярреал4 : 2Эспаньол
09.11.2022Испания - Примера14-й турЭспаньол0 : 1Вильярреал
27.02.2022Испания - Примера26-й турВильярреал5 : 1Эспаньол
21.08.2021Испания - Примера2-й турЭспаньол0 : 0Вильярреал
19.01.2020Испания - Примера20-й турВильярреал1 : 2Эспаньол
20.10.2019Испания - Примера9-й турЭспаньол0 : 1Вильярреал
03.02.2019Испания - Примера22-й турВильярреал2 : 2Эспаньол
17.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчЭспаньол3 : 1Вильярреал
02.11.2025Испания — Примера11-й тур2 : 1Эспаньол
25.10.2025Испания — Примера10-й турЭспаньол1 : 0
17.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 2Эспаньол
05.10.2025Испания — Примера8-й турЭспаньол1 : 2
26.09.2025Испания — Примера7-й тур0 : 0Эспаньол
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Вильярреал
01.11.2025Испания — Примера11-й турВильярреал4 : 0
29.10.2025Кубок Испании1-й раунд0 : 6Вильярреал
25.10.2025Испания — Примера10-й тур0 : 2Вильярреал
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турВильярреал0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1130
2
Лига чемпионов
Барселона1125
3
Лига чемпионов
Вильярреал1123
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Бетис1119
6
Лига конференций
Эспаньол1118
7 Хетафе1117
8 Алавес1115
9 Атлетик Б1114
10 Эльче1114
11 Райо Вальекано1114
12 Сельта1113
13 Севилья1113
14 Реал Сосьедад1112
15 Осасуна1111
16 Леванте119
17 Мальорка119
18
Зона вылета
Валенсия119
19
Зона вылета
Овьедо118
20
Зона вылета
Жирона117

