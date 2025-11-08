Эспаньол - Вильярреал 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 22:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
08 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Вильярреал, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|12
|зщ
|Хосе Салинас
|18
|пз
|Шарль Пикель
|10
|пз
|Поль Лосано
|8
|пз
|Эду Эспосито
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|4
|зщ
|Рафа Марин
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|20
|нп
|Альберто Молейро
|7
|нп
|Херар Морено
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|27.04.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 1
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|5 : 1
|21.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|19.01.2020
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 2
|20.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|03.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|17.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|29.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 6
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|25
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|11
|18
|7
|Хетафе
|11
|17
|8
|Алавес
|11
|15
|9
|Атлетик Б
|11
|14
|10
|Эльче
|11
|14
|11
|Райо Вальекано
|11
|14
|12
|Сельта
|11
|13
|13
|Севилья
|11
|13
|14
|Реал Сосьедад
|11
|12
|15
|Осасуна
|11
|11
|16
|Леванте
|11
|9
|17
|Мальорка
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Жирона
|11
|7