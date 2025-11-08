Металлист 1925 - Заря 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 13:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
08 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Заря, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Заря
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|31.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|15.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|28.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|31.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 6
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|30.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|4 : 3
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|20.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|24
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|11
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|11
|20
|4
|Полесье
|11
|20
|5
|Кривбасс
|11
|20
|6
|Колос
|12
|19
|7
|Металлист 1925
|11
|17
|8
|Заря
|11
|16
|9
|Оболонь-Бровар
|12
|16
|10
|Карпаты
|11
|15
|11
|Кудровка
|12
|14
|12
|Верес
|11
|13
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|11
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|11
|6