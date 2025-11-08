01:59 ()
Металлист 1925 - Заря 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 13:00
Стадион: Центральный (Житомир, Украина), вместимость: 5928
08 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Металлист 1925
Заря

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Заря, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Житомир, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Заря
Главные тренеры
УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
31.03.2024Украина - Премьер-лига22-й турЗаря2 : 1Металлист 1925
15.09.2023Украина - Премьер-лига7-й турМеталлист 19252 : 1Заря
08.05.2023Украина - Премьер-лига25-й турЗаря3 : 0Металлист 1925
28.10.2022Украина - Премьер-лига10-й турМеталлист 19250 : 3Заря
31.10.2021Украина - Премьер-лига13-й турМеталлист 19251 : 6Заря
03.11.2025Украина — Премьер-лига11-й тур0 : 0Металлист 1925
30.10.2025Кубок Украины1/8 финалаМеталлист 19254 : 3
25.10.2025Украина — Премьер-лига10-й турМеталлист 19250 : 1
20.10.2025Украина — Премьер-лига9-й тур1 : 1Металлист 1925
05.10.2025Украина — Премьер-лига8-й тур1 : 1Металлист 1925
02.11.2025Украина — Премьер-лига11-й турЗаря1 : 0
24.10.2025Украина — Премьер-лига10-й тур0 : 0Заря
18.10.2025Украина — Премьер-лига9-й турЗаря1 : 1
03.10.2025Украина — Премьер-лига8-й тур1 : 2Заря
27.09.2025Украина — Премьер-лига7-й турЗаря0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1124
2
Лига конференций
Динамо К1120
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1120
4 Полесье1120
5 Кривбасс1120
6 Колос1219
7 Металлист 19251117
8 Заря1116
9 Оболонь-Бровар1216
10 Карпаты1115
11 Кудровка1214
12 Верес1113
13
Стыковая зона
Эпицентр129
14
Стыковая зона
Александрия119
15
Зона вылета
Рух В117
16
Зона вылета
Полтава116

Отзывы и комментарии к матчу

