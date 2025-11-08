Гавр - Нант 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 20:00
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
08 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Нант, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Нант
|99
|вр
|Мори Дио
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|7
|пз
|Лоик Него
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|15
|пз
|Аюму Секо
|8
|пз
|Ясин Кехта
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|10
|пз
|Феликс Мамбимби
|45
|пз
|Исса Сумаре
|30
|вр
|Патрик Карльгрен
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|78
|зщ
|Тилель Тати
|3
|зщ
|Николя Козза
|80
|зщ
|Джуниор Мванга
|17
|пз
|Демен Ассумани
|66
|пз
|Луи Леру
|11
|нп
|Бахереба Гирасси
|19
|нп
|Юссеф Эль-Араби
|10
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|03.05.2009
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|29.11.2008
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|6 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 5
|24.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Монако
|11
|20
| 6
Лига конференций
|Лион
|11
|20
|7
|Страсбург
|11
|19
|8
|Ницца
|11
|17
|9
|Тулуза
|11
|15
|10
|Ренн
|11
|15
|11
|Париж
|11
|14
|12
|Гавр
|11
|13
|13
|Брест
|11
|10
|14
|Анже
|11
|10
|15
|Нант
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Метц
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Осер
|11
|7