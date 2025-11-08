01:57 ()
Гавр - Нант 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 20:00
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
08 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Гавр
Нант

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Нант, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Нант
Нант
99СенегалврМори Дио
93СенегалзщАруна Санганте
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
7ВенгрияпзЛоик Него
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
15ЯпонияпзАюму Секо
8МароккопзЯсин Кехта
14ФранцияпзРассул Ндиайе
10ШвейцарияпзФеликс Мамбимби
45СенегалпзИсса Сумаре
30ШвецияврПатрик Карльгрен
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
6НигериязщЧидози Авазим
78ФранциязщТилель Тати
3ФранциязщНиколя Козза
80ФранциязщДжуниор Мванга
17ФранцияпзДемен Ассумани
66ФранцияпзЛуи Леру
11ФранциянпБахереба Гирасси
19МарокконпЮссеф Эль-Араби
10ФранциянпМаттис Аблин
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
30.03.2025Франция — Лига 127-й турГавр3 : 2Нант
24.11.2024Франция — Лига 112-й турНант0 : 2Гавр
14.04.2024Франция - Лига 129-й турГавр0 : 1Нант
26.11.2023Франция - Лига 113-й турНант0 : 0Гавр
03.05.2009Франция - Лига 134-й турНант1 : 2Гавр
29.11.2008Франция - Лига 116-й турГавр0 : 2Нант
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 0Гавр
29.10.2025Франция — Лига 110-й турГавр1 : 0
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур0 : 1Гавр
18.10.2025Франция — Лига 18-й тур6 : 2Гавр
05.10.2025Франция — Лига 17-й турГавр2 : 2
02.11.2025Франция — Лига 111-й турНант0 : 2
29.10.2025Франция — Лига 110-й турНант3 : 5
24.10.2025Франция — Лига 19-й тур1 : 2Нант
19.10.2025Франция — Лига 18-й турНант0 : 2
04.10.2025Франция — Лига 17-й тур0 : 0Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1124
2
Лига чемпионов
Марсель1122
3
Лига чемпионов
Ланс1122
4
Лига чемпионов
Лилль1120
5
Лига Европы
Монако1120
6
Лига конференций
Лион1120
7 Страсбург1119
8 Ницца1117
9 Тулуза1115
10 Ренн1115
11 Париж1114
12 Гавр1113
13 Брест1110
14 Анже1110
15 Нант119
16
Стыковая зона
Лорьян119
17
Зона вылета
Метц118
18
Зона вылета
Осер117

