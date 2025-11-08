Комо - Кальяри 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 16:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
08 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Кальяри, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Кальяри
|1
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|34
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валле
|23
|пз
|Максимо Перроне
|6
|пз
|Максанс Какере
|10
|пз
|Николас Пас
|42
|нп
|Джейден Аддай
|38
|нп
|Ассане Диао
|7
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|8
|пз
|Мишель Адопо
|16
|пз
|Маттео Прати
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|2
|нп
|Марко Палестра
|17
|нп
|Маттиа Феличи
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|14.01.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 20-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 1-й тур
|1 : 1
|19.04.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. 37-й тур
|1 : 1
|06.12.2015
|Италия - Серия B
|Серия B. 16-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Болонья
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|10
|18
|7
|Комо
|10
|17
|8
|Лацио
|10
|15
|9
|Удинезе
|10
|15
|10
|Кремонезе
|10
|14
|11
|Аталанта
|10
|13
|12
|Сассуоло
|10
|13
|13
|Торино
|10
|13
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Лечче
|10
|9
|16
|Парма
|10
|7
|17
|Пиза
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6
| 19
Зона вылета
|Верона
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|10
|4