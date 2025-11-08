01:56 ()
Комо - Кальяри 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 16:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
08 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия);
Комо
Кальяри

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Кальяри, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Кальяри
1ФранцияврЖан Бутез
28ХорватиязщИван Смолчич
34БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщХакобо Рамон
3ИспаниязщАлекс Валле
23АргентинапзМаксимо Перроне
6ФранцияпзМаксанс Какере
10АргентинапзНиколас Пас
42НидерландынпДжейден Аддай
38СенегалнпАссане Диао
7ИспаниянпАльваро Мората
1ИталияврЭлия Каприле
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
33СловакиязщАдам Оберт
8ФранцияпзМишель Адопо
16ИталияпзМаттео Прати
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
2ИталиянпМарко Палестра
17ИталиянпМаттиа Феличи
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
ИталияФабио Пизакане
История личных встреч
10.05.2025Италия — Серия А36-й турКомо3 : 1Кальяри
26.08.2024Италия — Серия А2-й турКальяри1 : 1Комо
14.01.2023Италия - Серия BСерия В. 20-й турКальяри2 : 0Комо
13.08.2022Италия - Серия BСерия В. 1-й турКомо1 : 1Кальяри
19.04.2016Италия - Серия BСерия B. 37-й турКомо1 : 1Кальяри
06.12.2015Италия - Серия BСерия B. 16-й турКальяри1 : 1Комо
01.11.2025Италия — Серия А10-й тур0 : 0Комо
29.10.2025Италия — Серия А9-й турКомо3 : 1
25.10.2025Италия — Серия А8-й тур0 : 0Комо
19.10.2025Италия — Серия А7-й турКомо2 : 0
04.10.2025Италия — Серия А6-й тур1 : 1Комо
03.11.2025Италия — Серия А10-й тур2 : 0Кальяри
30.10.2025Италия — Серия А9-й турКальяри1 : 2
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 2Кальяри
19.10.2025Италия — Серия А7-й турКальяри0 : 2
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур1 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Милан1021
4
Лига чемпионов
Рома1021
5
Лига Европы
Болонья1018
6
Лига конференций
Ювентус1018
7 Комо1017
8 Лацио1015
9 Удинезе1015
10 Кремонезе1014
11 Аталанта1013
12 Сассуоло1013
13 Торино1013
14 Кальяри109
15 Лечче109
16 Парма107
17 Пиза106
18
Зона вылета
Дженоа106
19
Зона вылета
Верона105
20
Зона вылета
Фиорентина104

