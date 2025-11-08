01:54 ()
Суббота 08 ноября
Арсенал Т - Чайка 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 14:00
08 Ноября 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
Арсенал Т
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Чайка, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Чайка0 : 3Арсенал Т
17.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Арсенал Т0 : 0Чайка
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Чайка2 : 2Арсенал Т
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 1 : 2Арсенал Т
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала 2 : 3Арсенал Т
24.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Арсенал Т1 : 2
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 2 : 2Арсенал Т
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал Т1 : 0
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Чайка0 : 2
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 3 : 2Чайка
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Чайка0 : 1
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Чайка1 : 3
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 3Чайка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1736
2
Повышение
Факел1736
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1733
4
Плей-офф за повышение
Родина1730
5 КАМАЗ1729
6 Ротор1726
7 Челябинск1725
8 СКА-Хабаровск1724
9 Шинник1722
10 Нефтехимик1720
11 Арсенал Т1720
12 Уфа1719
13 Енисей1717
14 Черноморец1717
15 Волга Ул1715
16
Зона вылета
Сокол1714
17
Зона вылета
Торпедо М1714
18
Зона вылета
Чайка1711

