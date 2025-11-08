Арсенал Т - Чайка 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 14:00
08 Ноября 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Чайка, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Гунько
|Дмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
|24.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|0 : 3
|17.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|2 : 3
|24.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|2 : 2
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 1
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|17
|36
| 2
Повышение
|Факел
|17
|36
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|17
|33
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|17
|30
|5
|КАМАЗ
|17
|29
|6
|Ротор
|17
|26
|7
|Челябинск
|17
|25
|8
|СКА-Хабаровск
|17
|24
|9
|Шинник
|17
|22
|10
|Нефтехимик
|17
|20
|11
|Арсенал Т
|17
|20
|12
|Уфа
|17
|19
|13
|Енисей
|17
|17
|14
|Черноморец
|17
|17
|15
|Волга Ул
|17
|15
| 16
Зона вылета
|Сокол
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Чайка
|17
|11