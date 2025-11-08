Верес - Рух В 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 15:30
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
08 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Рух В, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Рух В
Винники
История личных встреч
|10.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 5
|08.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|11.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|27.08.2019
|Кубок Украины
|2-й предварительный раунд
|1 : 2
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 3
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 4
|02.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|24
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|11
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|11
|20
|4
|Полесье
|11
|20
|5
|Кривбасс
|11
|20
|6
|Колос
|12
|19
|7
|Металлист 1925
|11
|17
|8
|Заря
|11
|16
|9
|Оболонь-Бровар
|12
|16
|10
|Карпаты
|11
|15
|11
|Кудровка
|12
|14
|12
|Верес
|11
|13
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|11
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|11
|6