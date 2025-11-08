01:59 ()
Верес - Рух В 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 15:30
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
08 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Верес
Рух В

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Рух В, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Рух В
Винники
История личных встреч
10.05.2025Украина — Премьер-лига28-й турРух В2 : 0Верес
10.11.2024Украина — Премьер-лига13-й турВерес2 : 0Рух В
27.04.2024Украина - Премьер-лига26-й турРух В3 : 1Верес
22.10.2023Украина - Премьер-лига11-й турВерес2 : 5Рух В
08.04.2023Украина - Премьер-лига20-й турРух В0 : 0Верес
30.09.2022Украина - Премьер-лига5-й турВерес2 : 2Рух В
11.12.2021Украина - Премьер-лига18-й турВерес1 : 1Рух В
07.08.2021Украина - Премьер-лига3-й турРух В2 : 1Верес
27.08.2019Кубок Украины2-й предварительный раундВерес1 : 2Рух В
01.11.2025Украина — Премьер-лига11-й тур2 : 3Верес
24.10.2025Украина — Премьер-лига10-й турВерес0 : 0
19.10.2025Украина — Премьер-лига9-й турВерес1 : 1
04.10.2025Украина — Премьер-лига8-й тур1 : 1Верес
29.09.2025Украина — Премьер-лига7-й турВерес1 : 4
02.11.2025Украина — Премьер-лига11-й тур1 : 0Рух В
29.10.2025Кубок Украины1/8 финала1 : 0Рух В
25.10.2025Украина — Премьер-лига10-й тур0 : 0Рух В
18.10.2025Украина — Премьер-лига9-й турРух В1 : 2
03.10.2025Украина — Премьер-лига8-й тур0 : 2Рух В
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1124
2
Лига конференций
Динамо К1120
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1120
4 Полесье1120
5 Кривбасс1120
6 Колос1219
7 Металлист 19251117
8 Заря1116
9 Оболонь-Бровар1216
10 Карпаты1115
11 Кудровка1214
12 Верес1113
13
Стыковая зона
Эпицентр129
14
Стыковая зона
Александрия119
15
Зона вылета
Рух В117
16
Зона вылета
Полтава116

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
