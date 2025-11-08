01:56 ()
Боруссия М - Кёльн 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 19:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
08 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Боруссия М
Кёльн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Кёльн, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Кёльн
Кёльн
33ГерманияврМориц Николас
30ШвейцариязщНико Эльведи
4ИндонезиязщКевин Дикс
29СШАзщДжозеф Скалли
26ГерманиязщЛукас Ульрих
16ГерманияпзФилипп Зандер
27ГерманияпзРокко Райц
6ГерманияпзЯнник Энгельхардт
10ГерманияпзФлориан Нойхаус
9ФранциянпФранк Онора
15Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
1ГерманияврМарвин Швебе
2ШвейцариязщЖоэль Шмид
6ГерманиязщЭрик Мартель
39ТурциязщДженк Озкачар
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
18ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
8Босния и ГерцеговинапзДенис Хусейнбашич
32СШАпзКристоффер Лунн
16ПольшапзЯкуб Каминьский
19ГерманияпзMalek El Mala
9ГерманиянпРагнар Ахе
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияЛукас Кваснёк
История личных встреч
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБоруссия М3 : 3Кёльн
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й турКёльн3 : 1Боруссия М
02.04.2023Германия - Бундеслига26-й турКёльн0 : 0Боруссия М
09.10.2022Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М5 : 2Кёльн
16.04.2022Германия - Бундеслига30-й турБоруссия М1 : 3Кёльн
27.11.2021Германия - Бундеслига13-й турКёльн4 : 1Боруссия М
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турБоруссия М1 : 2Кёльн
03.10.2020Германия - Бундеслига3-й турКёльн1 : 3Боруссия М
11.03.2020Германия - Бундеслига21-й турБоруссия М2 : 1Кёльн
14.09.2019Германия - Бундеслига4-й турКёльн0 : 1Боруссия М
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур0 : 4Боруссия М
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаБоруссия М3 : 1
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турБоруссия М0 : 3
17.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур3 : 1Боруссия М
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й турБоруссия М0 : 0
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й турКёльн4 : 1
29.10.2025Кубок Германии1/16 финалаКёльн1 : 4
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур1 : 0Кёльн
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турКёльн1 : 1
03.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур0 : 1Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария927
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг922
3
Лига чемпионов
Боруссия Д920
4
Лига чемпионов
Штутгарт918
5
Лига Европы
Байер917
6
Лига конференций
Хоффенхайм916
7 Кёльн914
8 Айнтрахт Ф914
9 Вердер912
10 Унион911
11 Фрайбург910
12 Вольфсбург98
13 Гамбург98
14 Аугсбург97
15 Санкт-Паули97
16
Стыковая зона
Боруссия М96
17
Зона вылета
Майнц95
18
Зона вылета
Хайденхайм95

