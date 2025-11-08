Боруссия М - Кёльн 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 19:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
08 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Кёльн, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия).
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Кёльн
Кёльн
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|9
|нп
|Франк Онора
|15
|нп
|Харис Табакович
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|19
|пз
|Malek El Mala
|9
|нп
|Рагнар Ахе
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|02.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|09.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|5 : 2
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 3
|27.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|4 : 1
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|11.03.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|20
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|9
|16
|7
|Кёльн
|9
|14
|8
|Айнтрахт Ф
|9
|14
|9
|Вердер
|9
|12
|10
|Унион
|9
|11
|11
|Фрайбург
|9
|10
|12
|Вольфсбург
|9
|8
|13
|Гамбург
|9
|8
|14
|Аугсбург
|9
|7
|15
|Санкт-Паули
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Майнц
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|9
|5