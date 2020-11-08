Динамо Мх - ЦСКА 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 15:30
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
08 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - ЦСКА, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Фабио Челестини
История личных встреч
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|14
|32
|2
|ЦСКА
|14
|30
|3
|Зенит
|14
|29
|4
|Балтика
|14
|27
|5
|Локомотив М
|14
|27
|6
|Спартак М
|14
|22
|7
|Рубин
|14
|19
|8
|Динамо М
|14
|17
|9
|Ахмат
|14
|16
|10
|Акрон
|14
|15
|11
|Ростов
|14
|15
|12
|Динамо Мх
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Сочи
|14
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|14
|7