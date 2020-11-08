01:54 ()
Суббота 08 ноября
Динамо Мх - ЦСКА 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 15:30
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
08 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Динамо Мх
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - ЦСКА, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо Мх1 : 0ЦСКА
29.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур ЦСКА2 : 0Динамо Мх
19.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 1ЦСКА
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо Мх2 : 0
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Динамо Мх
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур Динамо Мх1 : 3
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 2
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур ЦСКА3 : 2
31.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур ЦСКА2 : 0
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 1 : 2ЦСКА
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1432
2 ЦСКА1430
3 Зенит1429
4 Балтика1427
5 Локомотив М1427
6 Спартак М1422
7 Рубин1419
8 Динамо М1417
9 Ахмат1416
10 Акрон1415
11 Ростов1415
12 Динамо Мх1414
13
Стыковая зона
Крылья Советов1413
14
Стыковая зона
Оренбург1411
15
Зона вылета
Сочи148
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород147

