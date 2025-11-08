01:55 ()
Севилья - Осасуна 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 17:15
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
08 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Севилья
Осасуна

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Осасуна, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Осасуна
Памплона
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
23Бразилиязщ Маркан
12ЧилизщГабриэль Суасо
16ИспаниязщХуанлу Санчес
19ФранцияпзБатиста Менди
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
14ИспаниянпХерард Фернандес
11ШвейцариянпРубен Варгас
9НигериянпАкор Адамс
1ИспанияврСерхио Эррера
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
3ИспаниязщХуан Крус
7ИспанияпзХон Монкайола
23ИспанияпзАбель Бретонес
16ИспанияпзМой Гомес
8ИспанияпзИкер Муньос
10ИспанияпзАймар Орос
21ИспаниянпВиктор Муньос
9Испаниянп Рауль
Главные тренеры
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
ИталияАлессио Лиши
История личных встреч
24.04.2025Испания — Примера33-й турОсасуна1 : 0Севилья
02.12.2024Испания — Примера15-й турСевилья1 : 1Осасуна
28.01.2024Испания - Примера22-й турСевилья1 : 1Осасуна
23.09.2023Испания - Примера6-й турОсасуна0 : 0Севилья
26.02.2023Испания - Примера23-й турСевилья2 : 3Осасуна
26.01.2023Кубок Испании1/4 финалаОсасуна2 : 1 ДВСевилья
12.08.2022Испания - Примера1-й турОсасуна2 : 1Севилья
05.02.2022Испания - Примера23-й турОсасуна0 : 0Севилья
30.10.2021Испания - Примера12-й турСевилья2 : 0Осасуна
22.02.2021Испания - Примера24-й турОсасуна0 : 2Севилья
01.11.2025Испания — Примера11-й тур3 : 0Севилья
28.10.2025Кубок Испании1-й раунд1 : 4Севилья
24.10.2025Испания — Примера10-й тур2 : 1Севилья
18.10.2025Испания — Примера9-й турСевилья1 : 3
05.10.2025Испания — Примера8-й турСевилья4 : 1
03.11.2025Испания — Примера11-й тур0 : 0Осасуна
26.10.2025Испания — Примера10-й турОсасуна2 : 3
18.10.2025Испания — Примера9-й тур1 : 0Осасуна
03.10.2025Испания — Примера8-й турОсасуна2 : 1
28.09.2025Испания — Примера7-й тур2 : 0Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1130
2
Лига чемпионов
Барселона1125
3
Лига чемпионов
Вильярреал1123
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Бетис1119
6
Лига конференций
Эспаньол1118
7 Хетафе1117
8 Алавес1115
9 Атлетик Б1114
10 Эльче1114
11 Райо Вальекано1114
12 Сельта1113
13 Севилья1113
14 Реал Сосьедад1112
15 Осасуна1111
16 Леванте119
17 Мальорка119
18
Зона вылета
Валенсия119
19
Зона вылета
Овьедо118
20
Зона вылета
Жирона117

