Севилья - Осасуна 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 17:15
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
08 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 12-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Осасуна, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|23
|зщ
|Маркан
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|19
|пз
|Батиста Менди
|20
|пз
|Джибриль Соу
|14
|нп
|Херард Фернандес
|11
|нп
|Рубен Варгас
|9
|нп
|Акор Адамс
|1
|вр
|Серхио Эррера
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|7
|пз
|Хон Монкайола
|23
|пз
|Абель Бретонес
|16
|пз
|Мой Гомес
|8
|пз
|Икер Муньос
|10
|пз
|Аймар Орос
|21
|нп
|Виктор Муньос
|9
|нп
|Рауль
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Алессио Лиши
История личных встреч
|24.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|28.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|26.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|12.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|22.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 2
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|28.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 4
|24.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 3
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 1
|03.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|03.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|25
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|11
|18
|7
|Хетафе
|11
|17
|8
|Алавес
|11
|15
|9
|Атлетик Б
|11
|14
|10
|Эльче
|11
|14
|11
|Райо Вальекано
|11
|14
|12
|Сельта
|11
|13
|13
|Севилья
|11
|13
|14
|Реал Сосьедад
|11
|12
|15
|Осасуна
|11
|11
|16
|Леванте
|11
|9
|17
|Мальорка
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|11
|8
| 20
Зона вылета
|Жирона
|11
|7