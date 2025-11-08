01:58 ()
Суббота 08 ноября
Минск - Неман 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 14:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
08 Ноября 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Минск
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Неман, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Неман
Гродно
История личных встреч
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Неман2 : 1Минск
01.12.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Неман4 : 0Минск
07.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Минск0 : 2Неман
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Минск0 : 1Неман
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Неман3 : 0Минск
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Неман3 : 0Минск
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск0 : 1Неман
18.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Неман1 : 1Минск
08.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск3 : 2Неман
22.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Минск0 : 4Неман
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 1Минск
24.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Минск2 : 2
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 4 : 1Минск
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Минск1 : 0
26.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Минск
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Неман0 : 2
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Неман0 : 0
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 2 : 1Неман
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Неман1 : 0
15.10.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 1Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2864
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2756
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2753
4 Динамо-Брест2848
5 Минск2745
6 Торпедо-БелАЗ2744
7 Ислочь2744
8 Гомель2840
9 Неман2739
10 БАТЭ2736
11 Витебск2730
12 Арсенал Дз2730
13 Нафтан2725
14
Стыковая зона
Сморгонь2724
15
Зона вылета
Слуцк2718
16
Зона вылета
Молодечно2811

Отзывы и комментарии к матчу

