Минск - Неман 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 14:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
08 Ноября 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Неман, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Неман
Гродно
История личных встреч
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|4 : 0
|07.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|3 : 2
|22.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 4
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|24.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|4 : 1
|03.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|15.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|28
|64
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|27
|56
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|27
|53
|4
|Динамо-Брест
|28
|48
|5
|Минск
|27
|45
|6
|Торпедо-БелАЗ
|27
|44
|7
|Ислочь
|27
|44
|8
|Гомель
|28
|40
|9
|Неман
|27
|39
|10
|БАТЭ
|27
|36
|11
|Витебск
|27
|30
|12
|Арсенал Дз
|27
|30
|13
|Нафтан
|27
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|27
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|27
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|28
|11