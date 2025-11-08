Гамбург - Боруссия Д 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 16:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
08 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Боруссия Д, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|8
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|24
|пз
|Николас Капальдо
|21
|пз
|Николай Ремберг
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|14
|нп
|Райан Филипп
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|7
|нп
|Жан-Люк Домпе
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|13
|пз
|Паскаль Грос
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Мерлин Польцин
|Нико Ковач
История личных встреч
|10.02.2018
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|20.09.2017
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|04.04.2017
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 0
|05.11.2016
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 5
|17.04.2016
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|20.11.2015
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|07.03.2015
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|04.10.2014
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 1
|22.02.2014
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|14.09.2013
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|6 : 2
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|4 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|31.10.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|20
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|9
|16
|7
|Кёльн
|9
|14
|8
|Айнтрахт Ф
|9
|14
|9
|Вердер
|9
|12
|10
|Унион
|9
|11
|11
|Фрайбург
|9
|10
|12
|Вольфсбург
|9
|8
|13
|Гамбург
|9
|8
|14
|Аугсбург
|9
|7
|15
|Санкт-Паули
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Майнц
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|9
|5