Гамбург - Боруссия Д 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 16:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
08 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Гамбург
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Боруссия Д, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Боруссия Д
Дортмунд
1ПортугалияврДаниэл Хойер
44ХорватиязщЛука Вушкович
8ГерманиязщДаниэль Эльфадли
16ГрузиязщГеоргий Гочолеишвили
28ШвейцариязщМиро Мухайм
24АргентинапзНиколас Капальдо
21ГерманияпзНиколай Ремберг
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
14ФранциянпРайан Филипп
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
7ФранциянпЖан-Люк Домпе
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
24ШвециязщДаниэль Свенссон
13ГерманияпзПаскаль Грос
7АнглияпзДжоб Беллингем
27ГерманиянпКарим Адейеми
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияМерлин Польцин
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
10.02.2018Германия - Бундеслига22-й турБоруссия Д2 : 0Гамбург
20.09.2017Германия - Бундеслига5-й турГамбург0 : 3Боруссия Д
04.04.2017Германия - Бундеслига27-й турБоруссия Д3 : 0Гамбург
05.11.2016Германия - Бундеслига10-й турГамбург2 : 5Боруссия Д
17.04.2016Германия - Бундеслига30-й турБоруссия Д3 : 0Гамбург
20.11.2015Германия - Бундеслига13-й турГамбург3 : 1Боруссия Д
07.03.2015Германия - Бундеслига24-й турГамбург0 : 0Боруссия Д
04.10.2014Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д0 : 1Гамбург
22.02.2014Германия - Бундеслига22-й турГамбург3 : 0Боруссия Д
14.09.2013Германия - Бундеслига5-й турБоруссия Д6 : 2Гамбург
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур4 : 1Гамбург
28.10.2025Кубок Германии1/16 финала0 : 1Гамбург
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турГамбург0 : 1
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур2 : 1Гамбург
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й турГамбург4 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 1Боруссия Д
31.10.2025Германия — Бундеслига9-й тур0 : 1Боруссия Д
28.10.2025Кубок Германии1/16 финала1 : 1 2 : 4Боруссия Д
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турБоруссия Д1 : 0
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур2 : 4Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария927
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг922
3
Лига чемпионов
Боруссия Д920
4
Лига чемпионов
Штутгарт918
5
Лига Европы
Байер917
6
Лига конференций
Хоффенхайм916
7 Кёльн914
8 Айнтрахт Ф914
9 Вердер912
10 Унион911
11 Фрайбург910
12 Вольфсбург98
13 Гамбург98
14 Аугсбург97
15 Санкт-Паули97
16
Стыковая зона
Боруссия М96
17
Зона вылета
Майнц95
18
Зона вылета
Хайденхайм95

Отзывы и комментарии к матчу

