КАМАЗ - Волга Ул 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 16:00
08 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 18-й тур
КАМАЗ
Волга Ул

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Волга Ул, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Россия Антон Геннадьевич Хазов
Россия Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Волга Ул1 : 2КАМАЗ
06.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур КАМАЗ0 : 0Волга Ул
13.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Волга Ул0 : 2КАМАЗ
04.06.2021 ПФЛ - Группа 4 28-й тур Волга Ул4 : 0КАМАЗ
25.10.2020 ПФЛ - Группа 4 13-й тур КАМАЗ1 : 3Волга Ул
02.09.2020 Кубок России 1/64 финала Волга Ул2 : 0КАМАЗ
06.10.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 13-й тур Волга Ул0 : 1КАМАЗ
01.08.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 3-й тур КАМАЗ4 : 0Волга Ул
11.05.2019 Второй дивизион - Урал-Приволжье 23-й тур КАМАЗ3 : 1Волга Ул
15.10.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 14-й тур Волга Ул0 : 2КАМАЗ
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 0 : 2КАМАЗ
28.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала 0 : 0 3 : 4КАМАЗ
24.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур КАМАЗ5 : 0
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур КАМАЗ1 : 2
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 3КАМАЗ
02.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Волга Ул1 : 2
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 1 : 0Волга Ул
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Волга Ул2 : 0
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Волга Ул2 : 4
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 2 : 1Волга Ул
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1736
2
Повышение
Факел1736
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1733
4
Плей-офф за повышение
Родина1730
5 КАМАЗ1729
6 Ротор1726
7 Челябинск1725
8 СКА-Хабаровск1724
9 Шинник1722
10 Нефтехимик1720
11 Арсенал Т1720
12 Уфа1719
13 Енисей1717
14 Черноморец1717
15 Волга Ул1715
16
Зона вылета
Сокол1714
17
Зона вылета
Торпедо М1714
18
Зона вылета
Чайка1711

