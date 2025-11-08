Сочи - Ростов 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 18:00
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
08 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ростов, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Джонатан Альба
История личных встреч
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 1
|25.04.2025
|Россия — МФЛ
|7-й тур
|1 : 0
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|20.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|06.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|14.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2-й тур
|3 : 0
|20.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|07.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|1 : 3
|27.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|0 : 2
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|5 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Сочи» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|14
|32
|2
|ЦСКА
|14
|30
|3
|Зенит
|14
|29
|4
|Балтика
|14
|27
|5
|Локомотив М
|14
|27
|6
|Спартак М
|14
|22
|7
|Рубин
|14
|19
|8
|Динамо М
|14
|17
|9
|Ахмат
|14
|16
|10
|Акрон
|14
|15
|11
|Ростов
|14
|15
|12
|Динамо Мх
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Сочи
|14
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|14
|7