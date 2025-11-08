01:54 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 ноября
Свернуть список

Сочи - Ростов 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 18:00
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
08 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Сочи
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ростов, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Сочи0 : 1Ростов
25.04.2025 Россия — МФЛ 7-й тур Ростов1 : 0Сочи
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи0 : 0Ростов
20.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов0 : 2Сочи
06.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов2 : 2Сочи
19.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Сочи4 : 0Ростов
14.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Сочи1 : 0Ростов
06.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 2-й тур Сочи3 : 0Ростов
20.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Ростов2 : 2Сочи
07.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Ростов0 : 1Сочи
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 2 : 1Сочи
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Сочи
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Сочи1 : 3
27.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 4Сочи
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 1 : 1Сочи
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 0 : 2Ростов
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Ростов0 : 1
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 0 : 1Ростов
25.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов1 : 1
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Ростов5 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Сочи» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1432
2 ЦСКА1430
3 Зенит1429
4 Балтика1427
5 Локомотив М1427
6 Спартак М1422
7 Рубин1419
8 Динамо М1417
9 Ахмат1416
10 Акрон1415
11 Ростов1415
12 Динамо Мх1414
13
Стыковая зона
Крылья Советов1413
14
Стыковая зона
Оренбург1411
15
Зона вылета
Сочи148
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород147

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close