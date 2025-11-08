01:58 ()
Трабзонспор - Аланьяспор 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 16:00
Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
08 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 12-й тур
Трабзонспор
Аланьяспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Аланьяспор, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Аланьяспор
Аланья
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
27.04.2025 Турция — Суперлига 33-й тур Трабзонспор4 : 3Аланьяспор
30.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Аланьяспор2 : 1Трабзонспор
04.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Аланьяспор3 : 1Трабзонспор
23.10.2023 Турция - Суперлига 9-й тур Трабзонспор1 : 0Аланьяспор
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Трабзонспор5 : 1Аланьяспор
09.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Аланьяспор5 : 0Трабзонспор
20.02.2022 Турция - Суперлига 26-й тур Аланьяспор0 : 4Трабзонспор
27.09.2021 Турция - Суперлига 7-й тур Трабзонспор1 : 1Аланьяспор
08.03.2021 Турция - Суперлига 29-й тур Трабзонспор1 : 3Аланьяспор
07.11.2020 Турция - Суперлига 8-й тур Аланьяспор1 : 1Трабзонспор
01.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 0 : 0Трабзонспор
25.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Трабзонспор2 : 0
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 1 : 2Трабзонспор
03.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Трабзонспор4 : 0
27.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 3 : 4Трабзонспор
03.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Аланьяспор0 : 0
25.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 2 : 0Аланьяспор
19.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Аланьяспор1 : 0
04.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 2 : 2Аланьяспор
26.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Аланьяспор0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1129
2
Лига чемпионов
Фенербахче1125
3
Лига Европы
Трабзонспор1124
4
Лига конференций
Самсунспор1120
5 Гёзтепе1119
6 Газиантеп1118
7 Бешикташ1117
8 Аланьяспор1114
9 Коньяспор1114
10 Истанбул Башакшехир1213
11 Ризеспор1113
12 Антальяспор1113
13 Генчлербирлиги1211
14 Коджаэлиспор1111
15 Касымпаша1110
16
Зона вылета
Кайсериспор119
17
Зона вылета
Эюпспор118
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк114

