Хоффенхайм - РБ Лейпциг 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
08 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - РБ Лейпциг, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|29
|пз
|Базумана Туре
|11
|пз
|Фисник Аслани
|19
|нп
|Тим Лемперле
|1
|вр
|Петер Гулачи
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|5
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|22
|зщ
|Давид Раум
|20
|пз
|Ассан Уэдраого
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|49
|нп
|Ян Диоманд
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Оле Вернер
История личных встреч
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 3
|03.05.2024
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|01.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|16.04.2021
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 2 8 : 7
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|03.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 6
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|20
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|9
|16
|7
|Кёльн
|9
|14
|8
|Айнтрахт Ф
|9
|14
|9
|Вердер
|9
|12
|10
|Унион
|9
|11
|11
|Фрайбург
|9
|10
|12
|Вольфсбург
|9
|8
|13
|Гамбург
|9
|8
|14
|Аугсбург
|9
|7
|15
|Санкт-Паули
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Майнц
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|9
|5