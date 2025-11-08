01:56 ()
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 16:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
08 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - РБ Лейпциг, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ГерманияврОливер Бауман
2ЧехиязщРобин Гранач
21КосовозщАльбиан Хайдари
13Бразилиязщ Бернардо
34ЧехияпзВладимир Цоуфал
27ХорватияпзАндрей Крамарич
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
29ШвецияпзБазумана Туре
11КосовопзФисник Аслани
19ГерманиянпТим Лемперле
1ВенгрияврПетер Гулачи
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
5ФранциязщЭль-Шадай Битшиабу
22ГерманиязщДавид Раум
20ГерманияпзАссан Уэдраого
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
49Кот-д'ИвуарнпЯн Диоманд
40Бразилиянп Ромуло
7НорвегиянпАнтонио Нуса
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
05.04.2025Германия — Бундеслига28-й турРБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турХоффенхайм4 : 3РБ Лейпциг
03.05.2024Германия — Бундеслига32-й турХоффенхайм1 : 1РБ Лейпциг
16.12.2023Германия — Бундеслига15-й турРБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турРБ Лейпциг1 : 0Хоффенхайм
01.02.2023Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
05.11.2022Германия - Бундеслига13-й турХоффенхайм1 : 3РБ Лейпциг
10.04.2022Германия - Бундеслига29-й турРБ Лейпциг3 : 0Хоффенхайм
20.11.2021Германия - Бундеслига12-й турХоффенхайм2 : 0РБ Лейпциг
16.04.2021Германия — Бундеслига29-й турРБ Лейпциг0 : 0Хоффенхайм
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур2 : 3Хоффенхайм
28.10.2025Кубок Германии1/16 финала2 : 2 8 : 7Хоффенхайм
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турХоффенхайм3 : 1
19.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур0 : 3Хоффенхайм
03.10.2025Германия — Бундеслига6-й турХоффенхайм0 : 1
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турРБ Лейпциг3 : 1
28.10.2025Кубок Германии1/16 финала1 : 4РБ Лейпциг
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур0 : 6РБ Лейпциг
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турРБ Лейпциг2 : 1
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур1 : 1РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария927
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг922
3
Лига чемпионов
Боруссия Д920
4
Лига чемпионов
Штутгарт918
5
Лига Европы
Байер917
6
Лига конференций
Хоффенхайм916
7 Кёльн914
8 Айнтрахт Ф914
9 Вердер912
10 Унион911
11 Фрайбург910
12 Вольфсбург98
13 Гамбург98
14 Аугсбург97
15 Санкт-Паули97
16
Стыковая зона
Боруссия М96
17
Зона вылета
Майнц95
18
Зона вылета
Хайденхайм95

