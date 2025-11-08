01:58 ()
Суббота 08 ноября
Арарат-Армения - Урарту 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 16:00
08 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
Арарат-Армения
Урарту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Урарту, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат-Армения
Ереван
Урарту
Ереван
История личных встреч
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Урарту2 : 3Арарат-Армения
05.04.2025 Армения — Премьер-лига 25-й тур Урарту0 : 3Арарат-Армения
25.02.2025 Армения — Премьер-лига 20-й тур Арарат-Армения1 : 2Урарту
19.08.2024 Армения — Премьер-лига 3-й тур Урарту3 : 1Арарат-Армения
17.04.2024 Армения - Премьер-лига 29-й тур Арарат-Армения2 : 0Урарту
09.12.2023 Армения - Премьер-лига 20-й тур Урарту1 : 3Арарат-Армения
03.10.2023 Армения - Премьер-лига 11-й тур Арарат-Армения1 : 2Урарту
07.08.2023 Армения - Премьер-лига 2-й тур Урарту2 : 1Арарат-Армения
22.04.2023 Армения - Премьер-лига 28-й тур Арарат-Армения2 : 2Урарту
30.11.2022 Армения - Премьер-лига 19-й тур Урарту0 : 3Арарат-Армения
01.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Арарат-Армения
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат-Армения2 : 1
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Арарат-Армения
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Арарат-Армения1 : 0
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Арарат-Армения
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Урарту
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Урарту5 : 0
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Урарту
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Урарту0 : 0
26.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Урарту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1127
2
Лига конференций
Алашкерт1225
3
Лига конференций
Урарту1224
4 Пюник1122
5 Ноа1121
6 Ван1214
7 БКМА1111
8 Гандзасар129
9 Ширак126
10
Зона вылета
Арарат122

