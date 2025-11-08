Арарат-Армения - Урарту 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 16:00
08 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Урарту, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арарат-Армения
Ереван
Урарту
Ереван
История личных встреч
|14.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|05.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 3
|25.02.2025
|Армения — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|19.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|17.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 3
|03.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|07.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|30.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|29.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|24.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|5 : 0
|18.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|26.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|11
|27
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|12
|25
| 3
Лига конференций
|Урарту
|12
|24
|4
|Пюник
|11
|22
|5
|Ноа
|11
|21
|6
|Ван
|12
|14
|7
|БКМА
|11
|11
|8
|Гандзасар
|12
|9
|9
|Ширак
|12
|6
| 10
Зона вылета
|Арарат
|12
|2