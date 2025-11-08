01:56 ()
Лечче - Верона 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 16:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
08 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Лечче
Верона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Верона, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Верона
Верона
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ПортугалиязщДанилу Вейга
4АнголазщКиалонда Гаспар
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
25ИталиязщАнтонино Галло
29МалипзЛассана Кулибали
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
10АлбанияпзМедон Бериша
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
7ИспаниянпТете Моренте
9СербиянпНикола Штулич
1ИталияврЛоренцо Монтипо
37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
15ДаниязщВиктор Нельссон
3ДаниязщМартин Фресе
7АлжирзщРафик Белгали
12ХорватиязщДомагой Брадарич
11Кот-д'ИвуарпзЖан-Даниэль Акпа Акпро
63ИталияпзРоберто Гальярдини
24ФранцияпзАнтуан Бернед
17Бразилиянп Жиоване
16НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
11.05.2025Италия — Серия А36-й турВерона1 : 1Лечче
29.10.2024Италия — Серия А10-й турЛечче1 : 0Верона
10.03.2024Италия - Серия А28-й турЛечче0 : 1Верона
27.11.2023Италия - Серия А13-й турВерона2 : 2Лечче
07.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турЛечче0 : 1Верона
21.01.2023Италия - Серия АСерия А. 19-й турВерона2 : 0Лечче
26.01.2020Италия - Серия А21-й турВерона3 : 0Лечче
01.09.2019Италия - Серия А2-й турЛечче0 : 1Верона
26.02.2019Италия - Серия BСерия B. 26-й турЛечче2 : 1Верона
05.10.2018Италия - Серия BСерия B. 7-й турВерона0 : 2Лечче
02.11.2025Италия — Серия А10-й тур0 : 1Лечче
28.10.2025Италия — Серия А9-й турЛечче0 : 1
25.10.2025Италия — Серия А8-й тур3 : 2Лечче
18.10.2025Италия — Серия А7-й турЛечче0 : 0
04.10.2025Италия — Серия А6-й тур0 : 1Лечче
02.11.2025Италия — Серия А10-й турВерона1 : 2
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур3 : 1Верона
26.10.2025Италия — Серия А8-й турВерона2 : 2
18.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 0Верона
03.10.2025Италия — Серия А6-й турВерона0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Милан1021
4
Лига чемпионов
Рома1021
5
Лига Европы
Болонья1018
6
Лига конференций
Ювентус1018
7 Комо1017
8 Лацио1015
9 Удинезе1015
10 Кремонезе1014
11 Аталанта1013
12 Сассуоло1013
13 Торино1013
14 Кальяри109
15 Лечче109
16 Парма107
17 Пиза106
18
Зона вылета
Дженоа106
19
Зона вылета
Верона105
20
Зона вылета
Фиорентина104

