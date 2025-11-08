Лечче - Верона 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 16:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
08 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Верона, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Верона
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|пз
|Медон Бериша
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|7
|нп
|Тете Моренте
|9
|нп
|Никола Штулич
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|11
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|24
|пз
|Антуан Бернед
|17
|нп
|Жиоване
|16
|нп
|Гифт Орбан
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|2 : 0
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|26.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|2 : 1
|05.10.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|0 : 2
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Болонья
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|10
|18
|7
|Комо
|10
|17
|8
|Лацио
|10
|15
|9
|Удинезе
|10
|15
|10
|Кремонезе
|10
|14
|11
|Аталанта
|10
|13
|12
|Сассуоло
|10
|13
|13
|Торино
|10
|13
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Лечче
|10
|9
|16
|Парма
|10
|7
|17
|Пиза
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6
| 19
Зона вылета
|Верона
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|10
|4