Суббота 08 ноября
Фортуна - Херенвен 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 21:00
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
08 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Фортуна
Херенвен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Херенвен, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Херенвен
Херенвен
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
44 Испания зщ Иван Маркес
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
80 Швейцария пз Райан Фоссо-Имефак
17 Суринам пз Джастин Лонвейк
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
11 Франция пз Макан Айко
18 Греция пз Димитриос Лимниос
22 Нидерланды вр Bernt Klaverboer
45 Норвегия зщ Оливер Брёуде
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
3 Нидерланды зщ Maas Willemsen
19 Греция зщ Василиос Загаритис
6 Нидерланды пз Йорис ван Оверем
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
20 Дания нп Jacob Trenskow
9 Суринам нп Дилан Венте
7 Франция нп Максенс Ривера
27 Чехия нп Вацлав Сейк
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Херенвен2 : 2Фортуна
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Фортуна3 : 0Херенвен
03.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Фортуна3 : 3Херенвен
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Херенвен3 : 0Фортуна
25.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фортуна2 : 0Херенвен
27.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Херенвен2 : 1Фортуна
05.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фортуна2 : 0Херенвен
18.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Херенвен1 : 0Фортуна
10.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Херенвен1 : 3Фортуна
19.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фортуна1 : 3Херенвен
31.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 5 : 2Фортуна
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Фортуна1 : 2
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 0Фортуна
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фортуна1 : 0
26.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 3 : 2Фортуна
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 1Херенвен
24.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Херенвен3 : 3
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 3Херенвен
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Херенвен2 : 1
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 2Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1128
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1124
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1119
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1116
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1116
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1115
9 Твенте1115
10 Херенвен1114
11 Гоу Эхед Иглс1113
12 Фортуна1113
13 НАК Бреда1112
14 Волендам1110
15 Эксельсиор1110
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле119
17
Зона вылета
Телстар118
18
Зона вылета
Хераклес116

