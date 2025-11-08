Фортуна - Херенвен 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 21:00
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
08 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Херенвен, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Херенвен
Херенвен
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|44
|зщ
|Иван Маркес
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|17
|пз
|Джастин Лонвейк
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|11
|пз
|Макан Айко
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|22
|вр
|Bernt Klaverboer
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|4
|зщ
|Сам Керстен
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|9
|нп
|Дилан Венте
|7
|нп
|Максенс Ривера
|27
|нп
|Вацлав Сейк
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 0
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|25.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|18.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 0
|10.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 3
|19.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|31.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|5 : 2
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 2
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 3
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 3
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|11
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|11
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|11
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|11
|16
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|11
|15
|9
|Твенте
|11
|15
|10
|Херенвен
|11
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|11
|13
|12
|Фортуна
|11
|13
|13
|НАК Бреда
|11
|12
|14
|Волендам
|11
|10
|15
|Эксельсиор
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|11
|6