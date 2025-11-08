Сандерленд - Арсенал 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 19:30
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
08 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Арсенал, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Арсенал
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|6
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|25
|нп
|Бертран Траоре
|18
|нп
|Вильсон Изидор
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|16
|пз
|Кристиан Нёргор
|41
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|19
|пз
|Леандро Троссард
|23
|пз
|Микель Мерино
|7
|нп
|Букайо Сака
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Микель Артета
История личных встреч
|21.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|16.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|29.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 4
|24.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 0
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|05.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|20.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 0
|25.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|22.02.2014
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|14.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 3
|03.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Сандерленд» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|19
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|10
|18
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|17
|7
|Челси
|10
|17
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Кристал Пэлас
|10
|16
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|11
|Астон Вилла
|10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|14
|Эвертон
|10
|12
|15
|Фулхэм
|10
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|10
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2