Сандерленд - Арсенал 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 19:30
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
08 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Сандерленд
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Арсенал, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Арсенал
Лондон
22НидерландыврРобин Руфс
32Северная ИрландиязщТрай Хам
6НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
17МозамбикзщРейнилду Мандава
20ФранциязщНорди Мукиэле
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
34ШвейцарияпзГранит Джака
27ДР КонгопзНоа Садики
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
25Буркина-ФасонпБертран Траоре
18ФранциянпВильсон Изидор
1ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
16ДанияпзКристиан Нёргор
41АнглияпзДеклан Райс
10АнглияпзЭберечи Эзе
19БельгияпзЛеандро Троссард
23ИспанияпзМикель Мерино
7АнглиянпБукайо Сака
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
21.12.2021Англия - Кубок лиги1/4 финалаАрсенал5 : 1Сандерленд
16.05.2017Англия - Премьер-лига34-й турАрсенал2 : 0Сандерленд
29.10.2016Англия - Премьер-лига10-й турСандерленд1 : 4Арсенал
24.04.2016Англия - Премьер-лига35-й турСандерленд0 : 0Арсенал
09.01.2016Кубок Англии1/32 финалаАрсенал3 : 1Сандерленд
05.12.2015Англия - Премьер-лига15-й турАрсенал3 : 1Сандерленд
20.05.2015Англия - Премьер-лига33-й турАрсенал0 : 0Сандерленд
25.10.2014Англия - Премьер-лига9-й турСандерленд0 : 2Арсенал
22.02.2014Англия - Премьер-лига27-й турАрсенал4 : 1Сандерленд
14.09.2013Англия - Премьер-лига4-й турСандерленд1 : 3Арсенал
03.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турСандерленд1 : 1
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур1 : 2Сандерленд
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й турСандерленд2 : 0
04.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур2 : 0Сандерленд
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур0 : 1Сандерленд
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 3Арсенал
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур0 : 2Арсенал
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финалаАрсенал2 : 0
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турАрсенал1 : 0
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАрсенал4 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура АПЛ: «Сандерленд» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1019
3
Лига чемпионов
Ливерпуль1018
4
Лига чемпионов
Сандерленд1018
5
Лига Европы
Борнмут1018
6 Тоттенхэм Хотспур1017
7 Челси1017
8 Манчестер Юнайтед1017
9 Кристал Пэлас1016
10 Брайтон энд Хоув Альбион1015
11 Астон Вилла1015
12 Брентфорд1013
13 Ньюкасл Юнайтед1012
14 Эвертон1012
15 Фулхэм1011
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1010
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед107
19
Зона вылета
Ноттингем Форест106
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

