Лехия - Видзев 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 15:45
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
08 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Лехия
Видзев

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Видзев, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лехия
Гданьск
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
04.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Видзев2 : 0Лехия
27.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Лехия1 : 1Видзев
10.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Лехия0 : 0Видзев
31.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Видзев2 : 3Лехия
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Лехия1 : 2
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Лехия
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 1 : 2Лехия
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Лехия1 : 1
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 3 : 0Лехия
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Видзев1 : 1
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 3 : 0Видзев
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Видзев3 : 2
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 4Видзев
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Видзев0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1429
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1325
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1324
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1522
5 Краковия1422
6 Лех П1321
7 Корона1420
8 Ракув1320
9 Заглембе Л1318
10 Легия1317
11 Видзев1417
12 Погонь1417
13 ГКС Катовице1417
14 Мотор1315
15 Арка1415
16
Зона вылета
Лехия1410
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

