Эвертон - Фулхэм 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 17:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
08 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Фулхэм, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|18
|пз
|Джек Грилиш
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|11
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|20
|пз
|Саша Лукич
|24
|пз
|Джош Кинг
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Марку Силва
История личных встреч
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|30.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 3
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|28.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|03.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|19
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|10
|18
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|17
|7
|Челси
|10
|17
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Кристал Пэлас
|10
|16
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|11
|Астон Вилла
|10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|14
|Эвертон
|10
|12
|15
|Фулхэм
|10
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|10
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2