Эвертон - Фулхэм 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 17:00
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
08 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Эвертон
Фулхэм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Фулхэм, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
1АнглияврДжордан Пикфорд
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
16УкраиназщВиталий Миколенко
27СенегалпзИдрисса Гейе
37АнглияпзДжеймс Гарнер
22АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
18АнглияпзДжек Грилиш
7АнглиянпДуайт Макнил
11ФранциянпТьерно Барри
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
5ДаниязщЙоаким Андерсен
3НигериязщКэлвин Бейсси
30АнглиязщРайан Сесеньон
16НорвегияпзСандер Берге
20СербияпзСаша Лукич
24АнглияпзДжош Кинг
8УэльснпГарри Уилсон
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
10.05.2025Англия — Премьер-лига36-й турФулхэм1 : 3Эвертон
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турЭвертон1 : 1Фулхэм
30.01.2024Англия - Премьер-лига22-й турФулхэм0 : 0Эвертон
19.12.2023Англия - Кубок лиги1/4 финалаЭвертон1 : 1 6 : 7Фулхэм
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й турЭвертон0 : 1Фулхэм
15.04.2023Англия - Премьер-лига31-й турЭвертон1 : 3Фулхэм
29.10.2022Англия - Премьер-лига14-й турФулхэм0 : 0Эвертон
14.02.2021Англия - Премьер-лига24-й турЭвертон0 : 2Фулхэм
22.11.2020Англия - Премьер-лига9-й турФулхэм2 : 3Эвертон
13.04.2019Англия - Премьер-лига34-й турФулхэм2 : 0Эвертон
03.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур1 : 1Эвертон
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турЭвертон0 : 3
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й тур2 : 0Эвертон
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й турЭвертон2 : 1
29.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турЭвертон1 : 1
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турФулхэм3 : 0
28.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финала1 : 1 4 : 5Фулхэм
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 1Фулхэм
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й турФулхэм0 : 1
03.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур3 : 1Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1019
3
Лига чемпионов
Ливерпуль1018
4
Лига чемпионов
Сандерленд1018
5
Лига Европы
Борнмут1018
6 Тоттенхэм Хотспур1017
7 Челси1017
8 Манчестер Юнайтед1017
9 Кристал Пэлас1016
10 Брайтон энд Хоув Альбион1015
11 Астон Вилла1015
12 Брентфорд1013
13 Ньюкасл Юнайтед1012
14 Эвертон1012
15 Фулхэм1011
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1010
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед107
19
Зона вылета
Ноттингем Форест106
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
