ПЕК Зволле - Спарта 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 22:00
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
08 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Спарта, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Спарта
Роттердам
|16
|вр
|Том де Граф
|3
|зщ
|Оливер Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Гарсия Макналти
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|26
|пз
|Jadiel Pereira da Gama
|25
|пз
|Тейс Остинг
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|22
|пз
|Кай де Рой
|7
|нп
|Шола Шоретире
|10
|нп
|Кун Костонс
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|8
|пз
|Йенс Торнстра
|6
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|11
|нп
|Аюб Ауфкир
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 0
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 2
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|4 : 0
|25.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 2
|31.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|8 : 2
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 4
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 3
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|11
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|11
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|11
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|11
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|11
|16
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|11
|15
|9
|Твенте
|11
|15
|10
|Херенвен
|11
|14
|11
|Гоу Эхед Иглс
|11
|13
|12
|Фортуна
|11
|13
|13
|НАК Бреда
|11
|12
|14
|Волендам
|11
|10
|15
|Эксельсиор
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|11
|6