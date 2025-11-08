01:57 ()
Суббота 08 ноября
ПЕК Зволле - Спарта 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 22:00
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
08 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
ПЕК Зволле
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Спарта, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Спарта
Роттердам
16 Нидерланды вр Том де Граф
3 Нидерланды зщ Оливер Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Гарсия Макналти
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
26 Нидерланды пз Jadiel Pereira da Gama
25 Нидерланды пз Тейс Остинг
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
22 Нидерланды пз Кай де Рой
7 Англия нп Шола Шоретире
10 Нидерланды нп Кун Костонс
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
8 Нидерланды пз Йенс Торнстра
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
10 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
11 Нидерланды нп Аюб Ауфкир
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Спарта1 : 1ПЕК Зволле
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПЕК Зволле1 : 0Спарта
04.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Спарта0 : 2ПЕК Зволле
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле1 : 2Спарта
11.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Спарта2 : 0ПЕК Зволле
22.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле1 : 1Спарта
03.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Спарта3 : 2ПЕК Зволле
26.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПЕК Зволле4 : 0Спарта
25.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПЕК Зволле2 : 2Спарта
31.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле2 : 0Спарта
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 8 : 2ПЕК Зволле
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур ПЕК Зволле2 : 2
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур ПЕК Зволле0 : 4
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1ПЕК Зволле
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Спарта0 : 1
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Спарта1 : 0
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 2Спарта
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Спарта3 : 3
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 3 : 0Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1128
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1124
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1119
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1116
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1116
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1115
9 Твенте1115
10 Херенвен1114
11 Гоу Эхед Иглс1113
12 Фортуна1113
13 НАК Бреда1112
14 Волендам1110
15 Эксельсиор1110
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле119
17
Зона вылета
Телстар118
18
Зона вылета
Хераклес116

