Динамо Мн - Арсенал Дз 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 16:00
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
08 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Арсенал Дз, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|29.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|01.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|14.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 3
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|17.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|10.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|28
|64
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|27
|56
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|27
|53
|4
|Динамо-Брест
|28
|48
|5
|Минск
|27
|45
|6
|Торпедо-БелАЗ
|27
|44
|7
|Ислочь
|27
|44
|8
|Гомель
|28
|40
|9
|Неман
|27
|39
|10
|БАТЭ
|27
|36
|11
|Витебск
|27
|30
|12
|Арсенал Дз
|27
|30
|13
|Нафтан
|27
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|27
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|27
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|28
|11