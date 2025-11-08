01:58 ()
Суббота 08 ноября
Динамо Мн - Арсенал Дз 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 16:00
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
08 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Динамо Мн
Арсенал Дз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Арсенал Дз, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Арсенал Дз2 : 1Динамо Мн
29.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Динамо Мн2 : 0Арсенал Дз
01.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Арсенал Дз1 : 2Динамо Мн
14.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Арсенал Дз0 : 1Динамо Мн
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо Мн1 : 1Арсенал Дз
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Динамо Мн3 : 1
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Динамо Мн
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 3Динамо Мн
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо Мн0 : 0
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 3Динамо Мн
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Арсенал Дз0 : 0
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 1Арсенал Дз
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Арсенал Дз0 : 1
10.10.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 0Арсенал Дз
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 0Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2864
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2756
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2753
4 Динамо-Брест2848
5 Минск2745
6 Торпедо-БелАЗ2744
7 Ислочь2744
8 Гомель2840
9 Неман2739
10 БАТЭ2736
11 Витебск2730
12 Арсенал Дз2730
13 Нафтан2725
14
Стыковая зона
Сморгонь2724
15
Зона вылета
Слуцк2718
16
Зона вылета
Молодечно2811

