Марсель - Брест 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 18:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
08 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Марсель
Брест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Брест, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Брест
Брест
1АргентинаврХеронимо Рульи
28ФранциязщБенжамен Павар
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
21МароккозщНайеф Агер
62ПанамазщМикаэль Мурильо
33Италиязщ Эмерсон
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
17ДанияпзМэттью О'Райли
8АнглияпзЭйнджел Гомес
34ФранциянпРобиниу Ваш
97ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
1ПольшаврРадослав Маецки
77ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
44ФранциязщСумайла Кулибали
2ФранциязщБрэдли Локо
13ФранцияпзЖорис Шотар
24ФранцияпзЛука Тусар
17Гвинея-БисаунпМама Бальде
10ФранциянпРомен дель Кастильо
99СенегалнпПате Мбуп
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
27.04.2025Франция — Лига 131-й турМарсель4 : 1Брест
17.08.2024Франция — Лига 11-й турБрест1 : 5Марсель
18.02.2024Франция - Лига 122-й турБрест1 : 0Марсель
26.08.2023Франция - Лига 13-й турМарсель2 : 0Брест
27.05.2023Франция - Лига 137-й турМарсель1 : 2Брест
14.08.2022Франция - Лига 12-й турБрест1 : 1Марсель
13.03.2022Франция - Лига 128-й турБрест1 : 4Марсель
04.12.2021Франция - Лига 117-й турМарсель1 : 2Брест
13.03.2021Франция - Лига 129-й турМарсель3 : 1Брест
30.08.2020Франция - Лига 12-й турБрест2 : 3Марсель
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турМарсель0 : 1
01.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 1Марсель
29.10.2025Франция — Лига 110-й турМарсель2 : 2
25.10.2025Франция — Лига 19-й тур2 : 1Марсель
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур2 : 1Марсель
02.11.2025Франция — Лига 111-й турБрест0 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур1 : 0Брест
25.10.2025Франция — Лига 19-й турБрест0 : 3
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур3 : 3Брест
04.10.2025Франция — Лига 17-й турБрест0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1124
2
Лига чемпионов
Марсель1122
3
Лига чемпионов
Ланс1122
4
Лига чемпионов
Лилль1120
5
Лига Европы
Монако1120
6
Лига конференций
Лион1120
7 Страсбург1119
8 Ницца1117
9 Тулуза1115
10 Ренн1115
11 Париж1114
12 Гавр1113
13 Брест1110
14 Анже1110
15 Нант119
16
Стыковая зона
Лорьян119
17
Зона вылета
Метц118
18
Зона вылета
Осер117

