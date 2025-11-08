Марсель - Брест 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 18:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
08 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Брест, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|33
|зщ
|Эмерсон
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|17
|пз
|Мэттью О'Райли
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|34
|нп
|Робиниу Ваш
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|1
|вр
|Радослав Маецки
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|13
|пз
|Жорис Шотар
|24
|пз
|Лука Тусар
|17
|нп
|Мама Бальде
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|99
|нп
|Пате Мбуп
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
|Эрик Руа
История личных встреч
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 5
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 4
|04.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 3
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|22
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Монако
|11
|20
| 6
Лига конференций
|Лион
|11
|20
|7
|Страсбург
|11
|19
|8
|Ницца
|11
|17
|9
|Тулуза
|11
|15
|10
|Ренн
|11
|15
|11
|Париж
|11
|14
|12
|Гавр
|11
|13
|13
|Брест
|11
|10
|14
|Анже
|11
|10
|15
|Нант
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Метц
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Осер
|11
|7