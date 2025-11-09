02:41 ()
Балтика - Краснодар 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 18:45
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
09 Ноября 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Балтика
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Краснодар, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Балтика0 : 2Краснодар
12.05.2025 Россия — МФЛ 9-й тур Краснодар8 : 2Балтика
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар1 : 3Балтика
24.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Краснодар3 : 2Балтика
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Балтика0 : 3Краснодар
21.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Балтика2 : 2Краснодар
02.08.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 22-й тур Краснодар3 : 1Балтика
30.03.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 2-й тур Балтика1 : 1Краснодар
29.07.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 22-й тур Краснодар0 : 0Балтика
31.03.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 2-й тур Балтика1 : 0Краснодар
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 3 : 0Балтика
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Балтика2 : 0
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Балтика0 : 1
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 0 : 0Балтика
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 6 : 0Балтика
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 0 : 2Краснодар
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 1 : 3Краснодар
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар2 : 1
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Краснодар6 : 0
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Краснодар1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1533
2 Краснодар1432
3 Зенит1429
4 Балтика1427
5 Локомотив М1427
6 Спартак М1422
7 Рубин1520
8 Акрон1518
9 Ростов1518
10 Динамо М1517
11 Ахмат1416
12 Динамо Мх1514
13
Стыковая зона
Крылья Советов1413
14
Стыковая зона
Оренбург1411
15
Зона вылета
Сочи158
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород158

