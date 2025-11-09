Балтика - Краснодар 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 18:45
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
09 Ноября 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Краснодар, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 2
|12.05.2025
|Россия — МФЛ
|9-й тур
|8 : 2
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 3
|24.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 3
|21.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|02.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|22-й тур
|3 : 1
|30.03.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|2-й тур
|1 : 1
|29.07.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|22-й тур
|0 : 0
|31.03.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|2-й тур
|1 : 0
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|3 : 0
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|6 : 0
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|0 : 2
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|6 : 0
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|15
|33
|2
|Краснодар
|14
|32
|3
|Зенит
|14
|29
|4
|Балтика
|14
|27
|5
|Локомотив М
|14
|27
|6
|Спартак М
|14
|22
|7
|Рубин
|15
|20
|8
|Акрон
|15
|18
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Динамо М
|15
|17
|11
|Ахмат
|14
|16
|12
|Динамо Мх
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|14
|13
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|14
|11
| 15
Зона вылета
|Сочи
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|15
|8