Манчестер Сити - Ливерпуль 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 18:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
09 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ливерпуль, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Конор Брэдли
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|пз
|Флориан Вирц
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Арне Слот
История личных встреч
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|22.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.07.2022
|Суперкубок Англии - 2022
|Финал
|3 : 1
|16.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 3
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 2
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|19
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|11
|18
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|10
|18
|6
|Борнмут
|10
|18
|7
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|8
|Челси
|10
|17
|9
|Кристал Пэлас
|10
|16
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|11
|Эвертон
|11
|15
|12
|Астон Вилла
|10
|15
|13
|Брентфорд
|10
|13
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|15
|Фулхэм
|11
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2