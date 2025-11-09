02:42 ()
Манчестер Сити - Ливерпуль 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 18:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
09 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Манчестер Сити
Ливерпуль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ливерпуль, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
33 Англия зщ Нико О'Райли
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
14 Испания пз Нико Гонсалес
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
12 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
7 Германия пз Флориан Вирц
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити0 : 2Ливерпуль
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль2 : 0Манчестер Сити
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 1Манчестер Сити
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити4 : 1Ливерпуль
22.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Сити3 : 2Ливерпуль
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ливерпуль1 : 0Манчестер Сити
30.07.2022 Суперкубок Англии - 2022 Финал Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
16.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити2 : 3Ливерпуль
10.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Сити2 : 2Ливерпуль
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Манчестер Сити4 : 1
02.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Манчестер Сити3 : 1
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 3Манчестер Сити
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Манчестер Сити
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 2Манчестер Сити
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Ливерпуль1 : 0
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Ливерпуль2 : 0
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ливерпуль0 : 3
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 3 : 2Ливерпуль
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 5Ливерпуль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1019
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур1118
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1018
5
Лига Европы
Сандерленд1018
6 Борнмут1018
7 Манчестер Юнайтед1118
8 Челси1017
9 Кристал Пэлас1016
10 Брайтон энд Хоув Альбион1015
11 Эвертон1115
12 Астон Вилла1015
13 Брентфорд1013
14 Ньюкасл Юнайтед1012
15 Фулхэм1111
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1110
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1110
19
Зона вылета
Ноттингем Форест106
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

