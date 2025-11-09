Аталанта - Сассуоло 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 13:30
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
09 Ноября 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Сассуоло, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Сассуоло
Сассуоло
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|16
|пз
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Никола Крстович
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Джош Дойг
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|03.01.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|2 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|5 : 1
|21.06.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Болонья
|10
|18
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Лацио
|10
|15
|9
|Удинезе
|10
|15
|10
|Кремонезе
|11
|14
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|10
|13
|13
|Сассуоло
|10
|13
|14
|Кальяри
|11
|10
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6
| 19
Зона вылета
|Верона
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|10
|4