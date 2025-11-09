02:43 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Аталанта - Сассуоло 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 13:30
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
09 Ноября 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Аталанта
Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Сассуоло, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Сассуоло
Сассуоло
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
69ИталиязщХонест Аханор
16ИталияпзРауль Белланова
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
10СербияпзЛазар Самарджич
11НигериянпАдемола Лукман
90ЧерногориянпНикола Крстович
49КосововрАриянет Мурич
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
21ИндонезиязщДжей Идзес
5Гвинея-БисаузщФали Канде
3ШотландиязщДжош Дойг
42НорвегияпзКристиан Торстведт
18СербияпзНеманья Матич
90КанадапзИсмаэль Коне
10ИталиянпДоменико Берарди
99ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияФабио Гроссо
История личных встреч
17.02.2024Италия - Серия А25-й турАталанта3 : 0Сассуоло
03.01.2024Кубок Италии1/8 финалаАталанта3 : 1Сассуоло
20.08.2023Италия - Серия А1-й турСассуоло0 : 2Аталанта
04.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турСассуоло1 : 0Аталанта
15.10.2022Италия - Серия АСерия А. 10-й турАталанта2 : 1Сассуоло
10.04.2022Италия - Серия А32-й турСассуоло2 : 1Аталанта
21.09.2021Италия - Серия А5-й турАталанта2 : 1Сассуоло
02.05.2021Италия - Серия А34-й турСассуоло1 : 1Аталанта
03.01.2021Италия - Серия А15-й турАталанта5 : 1Сассуоло
21.06.2020Италия - Серия А25-й турАталанта4 : 1Сассуоло
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Аталанта
01.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 0Аталанта
28.10.2025Италия — Серия А9-й турАталанта1 : 1
25.10.2025Италия — Серия А8-й тур1 : 1Аталанта
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАталанта0 : 0
03.11.2025Италия — Серия А10-й турСассуоло1 : 2
30.10.2025Италия — Серия А9-й тур1 : 2Сассуоло
26.10.2025Италия — Серия А8-й турСассуоло0 : 1
18.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 0Сассуоло
03.10.2025Италия — Серия А6-й тур0 : 1Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Милан1021
4
Лига чемпионов
Рома1021
5
Лига Европы
Ювентус1119
6
Лига конференций
Болонья1018
7 Комо1118
8 Лацио1015
9 Удинезе1015
10 Кремонезе1114
11 Торино1114
12 Аталанта1013
13 Сассуоло1013
14 Кальяри1110
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма107
18
Зона вылета
Дженоа106
19
Зона вылета
Верона116
20
Зона вылета
Фиорентина104

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close