Анже - Осер 09 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-11-2025 18:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
09 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Осер, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Осер
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|6
|пз
|Луи Мутон
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|11
|нп
|Сидики Шериф
|16
|вр
|Донован Леон
|4
|зщ
|Франсиско Сьерральта
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|29
|пз
|Марвен Сеная
|14
|пз
|Гидеон Менса
|21
|пз
|Лассо Кулибали
|42
|пз
|Элиша Овусу
|5
|пз
|Кевин Дануа
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|10
|нп
|Лассин Синайоко
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.02.2024
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 2
|3-й тур
|2 : 2
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|11
|20
| 5
Лига Европы
|Монако
|11
|20
| 6
Лига конференций
|Лион
|11
|20
|7
|Страсбург
|11
|19
|8
|Ренн
|12
|18
|9
|Ницца
|11
|17
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Париж
|12
|14
|12
|Гавр
|11
|13
|13
|Брест
|12
|10
|14
|Анже
|11
|10
|15
|Нант
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Метц
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Осер
|11
|7