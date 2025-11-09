02:44 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Анже - Осер 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 18:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
09 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Анже
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Осер, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Осер
Осер
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
2ГаитизщКарлан Аркюс
4ФранциязщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
6ФранцияпзЛуи Мутон
7МарокконпМохамед Амин Сбаи
11ФранциянпСидики Шериф
16ГвианаврДонован Леон
4ЧилизщФрансиско Сьерральта
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
7ФранцияпзХосуэ Казимир
29ФранцияпзМарвен Сеная
14ГанапзГидеон Менса
21Кот-д'ИвуарпзЛассо Кулибали
42ГанапзЭлиша Овусу
5ФранцияпзКевин Дануа
19КамеруннпДэнни Намасо
10МалинпЛассин Синайоко
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
19.01.2025Франция — Лига 118-й турАнже2 : 0Осер
24.11.2024Франция — Лига 112-й турОсер1 : 0Анже
10.02.2024Франция - Лига 224-й турОсер1 : 0Анже
19.08.2023Франция - Лига 23-й турАнже2 : 2Осер
12.02.2023Франция - Лига 123-й турАнже1 : 1Осер
14.08.2022Франция - Лига 12-й турОсер2 : 2Анже
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур1 : 0Анже
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 2Анже
26.10.2025Франция — Лига 19-й турАнже2 : 0
18.10.2025Франция — Лига 18-й турАнже1 : 1
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур5 : 0Анже
01.11.2025Франция — Лига 111-й турОсер0 : 1
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур3 : 0Осер
26.10.2025Франция — Лига 19-й турОсер0 : 1
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур2 : 2Осер
04.10.2025Франция — Лига 17-й турОсер1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель1225
2
Лига чемпионов
ПСЖ1124
3
Лига чемпионов
Ланс1122
4
Лига чемпионов
Лилль1120
5
Лига Европы
Монако1120
6
Лига конференций
Лион1120
7 Страсбург1119
8 Ренн1218
9 Ницца1117
10 Тулуза1115
11 Париж1214
12 Гавр1113
13 Брест1210
14 Анже1110
15 Нант119
16
Стыковая зона
Лорьян119
17
Зона вылета
Метц118
18
Зона вылета
Осер117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close