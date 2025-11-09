02:46 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 09 ноября
Свернуть список

Погонь - Ягеллония 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 18:30
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
09 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Погонь
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Ягеллония, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Дания Томас Томасберг
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Ягеллония1 : 1Погонь
01.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Погонь1 : 1Ягеллония
26.04.2024 Польша - Экстракласса 30-й тур Ягеллония2 : 2Погонь
28.10.2023 Польша - Экстракласса 13-й тур Погонь2 : 1Ягеллония
11.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Ягеллония2 : 0Погонь
31.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Погонь1 : 0Ягеллония
16.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Ягеллония1 : 2Погонь
23.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Погонь4 : 1Ягеллония
12.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Ягеллония0 : 1Погонь
30.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Погонь3 : 0Ягеллония
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 0Погонь
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Погонь2 : 1
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 2Погонь
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Погонь2 : 1
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 0Погонь
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 1 : 1Ягеллония
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Ягеллония1 : 2
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Ягеллония
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 1Ягеллония
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Ягеллония4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1529
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1426
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1324
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1522
5 Краковия1422
6 Заглембе Л1421
7 Лех П1321
8 Корона1420
9 Ракув1320
10 Легия1317
11 Видзев1517
12 Погонь1417
13 ГКС Катовице1417
14 Мотор1416
15 Арка1415
16
Зона вылета
Лехия1513
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close